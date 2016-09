12 år og student ved et av verdens beste universiteter

Jeremy Shuler begynte å lese bøker på både engelsk og koreansk da han var to år gammel. Da han var seks, begynte han med avansert matematikk.

Nå har han blitt 12 år og student ved Ivy League-universitetet Cornell University. Det mens hans jevnaldrende fortsatt går på ungdomsskolen.

Ivy League-universitetene er åtte prestisjetunge universiteter på østkysten av USA, og regnes blant verdens fremste utdanningsinstitusjoner.

Shuler er den yngste studenten noensinne har studert ved universitetet.

Dekan: - Spennende

– Det er ikke risikofritt at han begynner, men når man ser på den utviklingen han har hatt og om han fortsetter slik, kan han en dag løse problemer vi ikke engang har forestilt oss ennå, sier Lance Collins, dekan for ingeniørstudiene ved Cornell.

– Det er ganske spennende, sier Collins.

Fortsatt et barn

Mens Jeremys foreldrene fortalte om Jeremys barndom under et intervju på Cornell, satt 12-åringen fornøyd og svingte frem og tilbake på en stol mellom dem.

Med bolleklipp, lubne kinn og lystig latter, er det tydelig at Jeremy fortsatt er et barn, på tross av sin høye intelligens.

Jeremys bestefar er professor ved universitetet han nå har begynt på, og faren hans tok sin doktorgrad der.

Jeremys foreldre fortalte at sønnen tidlig viste interesse for bokstaver og tall. Han kunne alfabetet da han var 15 måneder gammel, og leste bøker på engelsk og koreansk da han var 21 måneder gammel. Koreansk er Jeremys mors morsmål.

Da Jeremy var fem år gammel leste han Ringenes herre-bøkene og boken Journey Through Genius: The Great Theorems of Mathematics på egenhånd.

Var bekymret for om han ville få venner

– Vi var bekymret for hans sosiale samvær med andre barn. På lekeplassen ble han skremt av andre barn som løp rundt og ropte, fortalte mamma Harrey Shuler.

– Men da vi tok ham med til en mattegruppe og matematikkleirskole var han veldig sosial. Han trengte å møte noen med like interesser, fortsatte hun.

Jeremy fortalte i intervjuet på Cornell at mange av hans nærmeste venner er fra mattegruppen. På fritiden liker han å spille dataspill og lese science fiction-bøker.

Ble undervist hjemme

Jeremy har ikke gått på barneskole, men har blitt undervist hjemme av foreldrene sine. De er begge luftfartsingeniørerer, og bodde inntil nylig i byen Grand Praie i Texas.

Allerede da Shuler var 10 år gammel viste flere prøveresultater at han intellektuelt var klar for å begynne på universitetet.

Det som ble utslagsgjørende for at han nå har begynt å studere, er at foreldrene hans var villige til å flytte til Ithaca sammen med Jeremy for å la ham studere, opplyser dekan Collins.

– Jeg ønsket å sørge for at han får et trygt og godt miljø å vokse opp i, sa Jeremys far Andy Shuler.

Syns ikke fagene er vanskelige

Jeremy fortalte at han begynner å vende seg til studietilværelsen.

– Jeg var nervøs i starten, men nå gleder jeg meg mest, sa Jeremy og la til at han har fått noen venner på universitetet.

– Som mamma sa, alle barna på matematikkleiren var eldre enn meg, så jeg er vant til å ha eldre venner. Så lenge de liker matematikk, sa 12-åringen.

Foreløpig syns ikke Jeremy studiene har vært veldig utfordrende.

– Timene har vært ganske lette så langt, men jeg vet at de blir vanskeligere ganske snart, sa Jeremy.

Jeremy vil fortsette å lære, og fortalte at han ønsker seg en karriere innen akademia.