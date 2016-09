Tidligere i uken kom målingen som viste at hver fjerde tysker i det tidligere DDR stoler mer på Putin enn på Merkel.

Gjennomsnittlig for hele landet svarer 12 prosent av de spurte at de har større tillit til president Putin enn til kansler Angela Merkel. Meningsmålingen er gjort av Forsa for ukeavisen Die Zeit. I det tidligere DDR svarer 23 prosent slik, i vest 10 prosent.

Flest med tillit til Putin finnes blant fløypartienes tilhengere. Blant velgerne til både det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) og venstrepartiet Die Linke svarer 30 prosent at de stoler mer på Putin enn på Merkel.

Slik fører Russland sin informasjonskamp mot Tyskland: Falske nyheter, hacking og forbindelser til ytre høyre

Helgens valg kan bli elendig for Merkel

Søndag er det valg i delstaten der Angela Merkel selv har sitt valgdistrikt, Mecklenburg- Vorpommern. På en fersk meningsmåling utført av Insa for magasinet Cicero ligger AfD an til å bli større enn Merkels kristeligdemokratiske CDU med 23 prosent mot 20 prosent oppslutning. Merkel selv er selvsagt ikke på valg, men hun har deltatt i kampanjen og forsøkt å støtte CDUs kandidat, Lorenz Caffier. Han har på sin side lenge markert seg ved å ta avstand fra Merkels flyktningpolitikk.

For et år siden åpnet Angela Merkel grensen for flyktningene. Slik har Tyskland forandret seg.

Å bli slått av AfD ville være en symbolsk katastrofe for CDU. Sosialdemokratene ser ut til å bli største parti, med en oppslutning på 28 prosent.

Mecklenburg-Vorpommern er ellers den siste delstaten der nazipartiet NPD fortsatt sitter i parlamentet. Det er tvilsomt om de når over sperregrensen på 5 prosent denne gangen.

Under halvparten vil at kansleren skal fortsette

Som prikken over i-en kom lørdag nok en måling som bekrefter at et flertall av tyskerne ikke ønsker at Angela Merkel skal sitte i en fjerde periode. Bare 44 prosent tror hun vil ha noen suksess i en ny periode. Det er et år til neste forbundsdagsvalg i Tyskland.

En trøst kan likevel være at hun fortsatt er mer populær enn andre mulige kanslerkandidater.

STEFANIE LOOS/REUTERS

Angela Merkel sliter med motstand også blant sine egne. Det kan du lese om i denne saken om Bayerns spesielle plass i tysk politikk: Kongen av Bayern mot dronningen i Berlin

Og det er ikke bare på hjemmefronten Angela Merkel er blitt mindre populær. Da hun i forrige uke besøkte Tsjekkia skrev Die Welt at flere tsjekkere nå liker Putin enn Merkel, noe som virkelig er en sensasjon i et land om har den blodige Praha-våren i 1968 - der sovjetiske tanks slo ned håpet om demokrati - friskt i minne.

Har du fått med deg dette prosjektet om Russland?

Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.

Du kan også lytte til dem hos iTunes i podkast-strømmen fra AftenpostenVerden.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.