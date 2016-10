Store demonstrasjoner utviklet seg til et sammenstøt mellom demonstranter og politi i Venezuela onsdag. Demonstrantene krever president Nicolás Maduros avgang og en slutt på det de kaller et diktatur.

– Dette må fortsette å vokse så regjeringen forstår, en gang for alle, at dette er alvorlig, sier tidligere presidentkandidat Henrique Capriles, representant for MUD-koalisjonen, til Reuters.

Ifølge Capriles er flere enn 120 demonstranter skadet og 147 er pågrepet av politiet etter sammenstøt onsdag. En politimann skal være skutt og drept i delstaten Miranda, skriver Reuters.

Tåregass mot demonstranter

Demonstranter sperret hovedveien i hovedstaden Caracas, og skoler og butikker ble stengt da folk gikk ut i gatene og krevde presidentens avgang onsdag.

Politiet brukte tåregass mot demonstranter i flere byer. I delstaten Tachira skal vinduene i tungt bevoktede valgkontor ha blitt knust, og det ble sprayet slagord mot myndighetene ved inngangen.

I en video delt på sosiale medier ropte en ung mann i ansiktet på en soldat:

– Jeg er sulten, Hvis du skal skyte meg fordi jeg er sulten, skyt meg!

Venezuelas opposisjonsparti oppfordrer til en 12-timers generalstreik fredag for å legge press på landets president Maduro, som de mener har «forlatt sin post» midt i en stadig dypere økonomisk og politisk krise i landet.

Et svært splittet folk

Venezuela har etter den populistiske presidenten Hugo Chavev’ død hatt enorme økonomiske problemer. Til tross for landets oljeressurser er det svært knapp tilgang på både mat og medisiner.

Den venstreorienterte presidenten er svært upopulær i deler av den svært splittede befolkningen. Presidenten og hans tilhengere skylder på USA, som de mener ønsker regimeendring i landet.

