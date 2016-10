13 døde i busskollisjon i California

Jim Abele, leder for veimyndighetene i California, bekrefter dødstallene. Han opplyser at turistbussen fra USA Holiday var på vei til Los Angeles etter et besøk på Red Earth Casino i Thermal da ulykken skjedde i morgentimene søndag lokal tid.

Det var en sperring langs veien som gjorde at trafikken måtte slakke betraktelig ned på farten. 44 personer var om bord i bussen og ifølge de overlevende lå de fleste og sov da ulykken skjedde. Hele frontpartiet på bussen ble knust da bussen kjørte inn i lastebilen bakfra.

Sam Mircovich / Reuters / NTB scanpix.

– Farten på bussen var så stor at vogntoget gikk 4,5 meter inn i bussen, sier Abele. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Bussjåføren var en av dem som omkom.

En kirurg sier imidlertid at skadene viser at bussen må ha bremset før kollisjonen.

Taubiler måtte løfte vekk vogntoget for at brannmannskapene kunne komme til. Deretter måtte de klatre gjennom vinduene for å hente ut de omkomne. Fjorten passasjerer ble sendt til sykehuset i Palm Springs der fem ble lagt inn med kritiske skader, men de skal være stabile. De syv andre ble utskrevet søndag ettermiddag.