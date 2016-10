13 døde i busskrasj i California

Jim Abele, leder for veimyndighetene i California, bekrefter dødstallene. Han opplyser at turistbussen fra USA Holiday var på vei til Los Angeles etter et besøk på Red Earth Casino i Thermal da ulykken skjedde i morgentimene søndag lokal tid.

Sam Mircovich / Reuters / NTB scanpix.

Ifølge Abele kjørte bussen mye raskere enn vogntoget. Hele frontpartiet på bussen ble smadret da bussen kjørte inn i vogntoget bakfra. Det er ikke klart hvorfor bussen hadde så stor fart.

Alle de omkomne satt i bussen. Fem av de skadede betegnes som kritisk skadet, tre alvorlig, mens de øvrige skal ha lettere skader.