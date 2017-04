15 av barna i barnehagen var blant 168 som aldri kom tilbake etter det verste bombeangrepet på amerikansk jord

To minutter over ni på morgenen 19. april 1995 gikk bomben av foran Alfred P. Murrah-bygningen i Oklahoma City, der hundrevis av mennesker var på jobb.

Da røyken hadde lagt seg, var 168 mennesker drept. 15 av de disse var små barn i en barnehage som lå i bygningens første etasje. Også fire andre barn ble drept. 700 mennesker ble skadet.

Terroristen var den da 28 år gamle Timothy McVeigh, en høyreradikal survivalist og veteran fra Gulfkrigen. Han laget samme type bombe som Anders Behring Breivik laget 16 år senere - bestående av kunstgjødsel og diesel.

Bomben i Oslo var ca. 930 kilo, bomben i Oklahoma 2300 kilo.

TT / NTB Scanpix

Under straffesaken mot massemorderen Behring Breivik kom det frem at han var inspirert av flere kjente terrorister, blant dem McVeigh.

Leide lastebil

McVeigh plasserte bomben i en lastebil han hadde leid og parkerte den utenfor den føderale kontorbygningen i delstatshovedstaden Oklahoma City.

99 av de drepte jobbet i ulike føderale etater, blant annet flere politietater.

Ble ett år dagen før angrepet

Ett av barna i barnehagen som døde var Baylee Almon, som hadde feiret sin ett års fødselsdag dagen før angrepet. En brannmann plukket henne opp under redningsarbeidet, men hun døde senere av skadene sine.

Charles Porter

Bildet av brannmannen med ettåringen i armene sine gikk verden rundt.

I et intervju med Daily Mail i 2015 fortalte barnets mor om sorgen som hun fortsatt bærer på.

Da massemorderen McVeigh ble konfrontert med at han hadde angrepet en barnehage, skal han ha sagt at han ikke visste om barnehagen og at han kanskje hadde valgt et annet mål dersom han hadde gjort det.

Allerede 90 minutter etter at bomben gikk av, pågrep politiet den første av de tre mennene som senere ble dømt for terrorangrepet. Timothy McVeigh ble utpekt som hovedmannen bak attentatet.

Dødsstraff

McVeigh ble dømt til døden og henrettet med giftsprøyte i juni 2001, 34 år gammel.

Terry Nichols, som var 40 år gammel i 1995, var medsammensvoren med McVeigh. Han ble dømt til livstids fengsel i en føderal domstol og så til 161 livstidsstraffer i en delstatsdomstol, men slapp dødsstraff fordi juryen ikke ble enig.

Nichols ble kjent skyldig i å ha deltatt i planleggingen og forberedelsene til terrorangrepet. Han lever fortsatt og sitter i et føderalt høysikkerhetsfengsel i Colorado.

En tredje mann, Michael Fortier, ble dømt til 12 års fengsel for blant annet å ha laget et falskt førerkort til McVeigh. Han vitnet mot de to andre og fikk dermed en kortere straff og hans kone unngikk straffeforfølgelse.

Etter ti og et halvt år i fengsel ble Fortier løslatt og fikk ny identitet i et program for vitnebeskyttelse.

Sue Ogrocki / TT / NTB Scanpix

J. Pat Carter / TT / NTB Scanpix

Kilder: Aftenpostens arkiv og Wikipedia.