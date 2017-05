16-årig speiderjente utfordret høyreekstremister

Bildet av 16 år gamle Lucie Myslikova som iført sin speideruniform står ansikt til ansikt med en sint, glattbarbert ekstremist, flyr nå på sosiale medier.

Speiderjenta ble foreviget i Brno i Tsjekkia da hun deltok i en motdemonstrasjon mot en demonstrasjon som et nynazistisk parti arrangerte på den internasjonale arbeiderdagen, den 1. mai.

Jenta som studerer film og animasjon, sier til BBC at hun ikke var redd for nynazistene, snarere tvert om: Hun vil at flere unge konfronterer fascisme.

– Jeg dro til motdemonstrasjonen bestemt på å få til forandring. For meg er det viktig å forsøke å endre verden rundt meg.

– Jeg synes at unge mennesker skal engasjere seg i sånt, de bør bli oppmerksom på hva som skjer, sier hun til BBC.

Plikt å hjelpe flyktninger

Lucie Myslikova hadde diskutert flyktninger og migranter med den ikke navngitte mannen. Hun hadde sagt til ham at land har en plikt til å hjelpe mennesker som flykter fra kriger og konflikter, i slike tilfeller finnes ikke grenser.

Mannen skal ha sagt til henne at hun kom til å bli voldtatt av de samme menneskene som hun forsøker å redde.

– Det som virkelig har slått meg er at noen kaller meg for ekstremist, at det å være antifascist på en måte er ekstremt. Det er toppen av absurditet, sier hun til BBC.