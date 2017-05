2018-valgkampen er allerede sparket i gang. Republikanernes helsereform kan skape en demokratisk bølge i mellomvalget.

– Hva synes dere om den nye helsereformen?

Hundrevis av røde lapper strekkes i været. Lyden av høylytt buing fyller den fullstappede gymsalen på Northwood High School, der rasende californiere har samlet seg for å protestere mot sin lokale kongressrepresentant.

Egentlig skulle Mimi Walters, republikaneren som har representert dette distriktet i Orange County siden 2015, være hovedgjesten her. Men hun valgte å holde seg unna dette folkemøtet med velgerne sine.

Hadde hun kommet, ville hun hørt fra borgere som er livredde for hva som skjer dersom republikanernes nye forslag til helsereform skulle bli vedtatt i lovverket.

Hun ville blant annet hørt fra Cindy McNatt (61), som mistet broren sin for ti år siden da han måtte gi tapt for prostatakreften.

– Han hadde ikke helseforsikring. Hver gang han fikk vondt, gikk han til akuttmottaket på sykehuset, der de som regel ga ham medisiner for magesår. I fire år hadde han kreft uten å vite det. Da han endelig fikk diagnosen, var det for sent, sier McNatt.

Frykter femdobling av forsikringspremien

Årlig dør flere tusen mennesker i USA fordi de ikke har tilgang på helsetjenester, ifølge en rekke rapporter i medisinske journaler. Tallet er trolig betydelig lavere enn det var før Barack Obamas helsereform ble vedtatt i 2010. American Journal of Public Health konkluderte året før med at nesten 45.000 mennesker i USA døde som en følge av manglende helseforsikring i 2005.

Kristoffer Rønneberg

Nå frykter McNatt og andre at tallene vil stige igjen fordi republikanernes forslag til ny helselovgivning vil gjøre det mulig for delstatene å gjøre det så godt som umulig å tegne forsikring dersom man har en eksisterende sykdom.

Kongressens uavhengige budsjettkontor beregnet at en tidligere versjon av denne helsereformen ville føre til at 24 millioner mennesker mistet tilgangen til helseforsikring fordi det blir for dyrt.

– Jeg betaler rundt 1600 dollar i dag. Det tallet vil femdobles dersom dette lovforslaget går gjennom, sier McNatt.

President Trump og republikanerne feiret da de fikk vedtatt helsereformen i Representantenes hus i forrige uke. Men forslaget må fortsatt få grønt lys i Senatet før det kan havne på presidentens bord, og det er lite som tyder på at dette vil skje med det første.

Kun 21 prosent støtter den nye helsereformen

Samtlige 435 medlemmer av Representantenes hus er på valg annethvert år. Å være representant betyr å være i nærmest kontinuerlig valgkampmodus.

Og Mimi Walters har trolig grunn til å være bekymret før valget om halvannet år. Distriktet hennes stemte på demokraten Hillary Clinton ved presidentvalget i fjor, og nå må Walters stå til ansvar for å ha stemt ja til den nye helsereformen.

Folkemøtet i Irvine sist tirsdag vitner om at det er mange i dette distriktet som ønsker å rope høyt om hva de mener om den avgjørelsen.

– Jeg har aldri sett så mye politisk engasjement på grasrotnivå som jeg gjør nå. Og jeg har bodd her i 30 år, sier Deborah Skurnik (61), en lokal aktivist.

Kristoffer Rønneberg

Ferske målinger viser at republikanerne og befolkningen går i utakt når det gjelder helsepolitikk. En fersk meningsmåling fra Quinnipiac University viser at kun 21 prosent støtter den nye helsereformen.

Samtidig er det bare rundt 40 prosent av befolkningen som mener at president Trump gjør en god jobb. Sparkingen av FBI-sjef James Comey har bidratt til å gi demokratene enda større energi. De har en klar kampsak – å motarbeide Trump – mens republikanerne sliter med å samle seg om et budskap.

– Det ser ut som om vi skyter fra hoften hele tiden, uten noen skikkelig rytme eller mening. Hvis folk ikke skjønner logikken bak det vi holder på med, hvordan skal de da kunne støtte det? spør et (anonymt) medlem av republikanernes nasjonalkomité i et intervju med nyhetsbyrået McClatchy.

Folkemøtet i Irvine var arrangert av flere lokale grupper, deriblant det såkalte Indivisible-nettverket som har lykkes i å skape et enormt grasrotengasjement over hele landet etter at Donald Trump ble valgt til president.

Flere distrikter beveger seg i retning demokratene

Presset kan gi resultater. Mimi Walters distrikt er ett av 20 som nylig ble flyttet i retning demokratene av tankesmien Cook Report som en følge av den nye helsereformen. Ved mellomvalget i 2018 kan jobben hennes være i fare for å havne hos en demokrat.

– Det blir i så fall første gang på … vel … siden noen kan huske, sier demokraten Dave Min, som allerede har kunngjort at han stiller til valg for å overta Walters’ plass i Representantenes hus om halvannet år.

Som sønn av koreanske immigranter ble han så rasende over Trumps innreiseforbud i januar at han bestemte seg for å ta steget fra jusprofessor til politiker for å utfordre Mimi Walters.

– Folk her er lei av å føle at de ikke blir representert i Washington. Det gjelder ikke bare det vi ser på helsefronten, selv om det er det store temaet akkurat nå. Folk er også rasende over Trump-administrasjonens miljø- og skolepolitikk, sier han.

Kristoffer Rønneberg

Demokratene trenger å vinne 24 nye plasser

Alle disse tre temaene ble grundig diskutert på folkemøtet i Irvine, i tillegg til spørsmålet om immigrasjon. Én etter én stilte folk fra publikum seg opp foran mikrofonene for å formidle hvor rasende de er på Washington-politikerne generelt og på Mimi Walters spesielt.

Hver gang noen av uttalelsene hennes ble nevnt, viftet publikum med røde lapper. Og hver gang noen sa noe folk var enige i, var det grønne lapper som preget gymsalen.

Situasjonen minner veldig om hva som skjedde i 2009, da konservative grasrotaktivister organiserte seg – blant annet gjennom Tea Party-nettverket – for å protestere mot Barack Obamas politikk.

Den gang førte misnøyen til en kraftig bølge i mellomvalget i 2010, der republikanerne endte opp med hele 63 flere plasser i Representantenes hus enn de hadde før valget. Dermed fikk de også flertallet.

Demokratene trenger å hente 24 nye plasser i Huset for å få flertall i 2018. Den ekstremt upopulære helsereformen kan bidra til at partiet oppnår dette målet.

Kristoffer Rønneberg

