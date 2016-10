22 barn drept da skole ble bombet utenfor Aleppo

Flyangrepene rammet både et boligområde og en barne- og ungdomsskole landsbyen Haas i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen i nærheten av Aleppo.

Mulig krigsforbrytelse

Anthony Lake i FNs barnefond UNICEF kaller angrepet i en uttalelse en «krigsforbrytelse» hvis det er overlagt.

– Denne siste grusomheten kan være det dødeligste skoleangrepet siden krigen startet for mer enn fem år siden, sier Lake.

– Jeg håper at vi ikke var involvert

Russlands forsvarsdepartement sier torsdag at deres fly de siste ni dagene ikke har vært nærmere Aleppo enn 10 kilometer. Landets FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin sa ifølge Reuters tidligere:

– Det er forferdelig, jeg håper at vi ikke var involvert. Det enkleste for meg ville være å si nei, men jeg er en ansvarlig person. Derfor må vente å se hva forsvarsdepartementet mitt kommer til å si, sa Tsjurkin.

I Syrias borgerkrig støttes diktatoren Bashar al-Assad av Russland, shia-muslimske Iran og ulike shia-grupper fra Libanon, Irak og Afghanistan. Opprørerne består primært av ulike sunnimuslimske grupper, hvor noen støttes av USA, Tyrkia og gulf-kongedømmer.

Syrisk forsvarskilde bekrefter angrep i området

Syrisk TV har sitert en forsvarskilde på at et antall opprørere ble drept da deres stillinger ble angrepet i Haas (skrives også Hass av noen kilder), men nevnte ikke noe om at en skole var truffet.

Reuters oppgir et sivilt nettverk for redningsarbeidere og den britisk-baserte gruppen The Syrian Observatory for Human Rights som kilde for skoleangrepet. Reuters melder at minst 26 er drept. Nyhetsbyrået AP skriver nå at minst 35 er drept. De viser til at UNICEF melder at 22 barn og seks lærere er drept.