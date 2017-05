23.000 ekstreme jihadister bor i Storbritannia

The Times viser til britiske myndigheters databaser når de skriver at 3000 ekstreme jihadister utgjør en trussel. Disse er enten under etterforskning eller overvåkes aktivt av politi og etterretningstjenester.

De resterende 20.000 er blitt etterforsket tidligere, men utgjør en mindre trussel. Det skriver telegrambyrået Ritzau.

– Databasen over ekstremistiske jihadister illustrerer klart den store trusselen, sier Ben Wallace, Storbritannias sikkerhetsminister, til The Times.

– Det har aldri vært viktigere å investere i etterretningsbasert politiarbeid, sier han.

Rammet barn og unge

Mandagens terrorangrep mot Manchester Arena aktualiserte nok en gang trusselen fra ekstreme islamister. 22 mennesker ble drept og rundt hundre såret da en ung mann utløste en sprengladning og sprengte seg selv da publikum strømmet ut fra en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. Flere av ofrene er barn og unge. Tilstanden til flere titalls sårede er stadig kritisk.

Den islamske stat (IS) hevder å stå bak angrepet. Den antatte gjerningsmannen, Salman Abedi (22), skal ha vært en del av et nettverk i Manchester.

13 personer er blitt pågrepet, 11 av dem sitter fortsatt i varetekt. En av de pågrepne er ifølge The Telegraph den antatte gjerningsmannens 24 år gamle fetter, skriver NTB.

Høyt trusselnivå

Dagen etter angrepet oppjusterte britiske myndigheter trusselnivået i landet til aller høyeste nivå, men lørdag det ble igjen satt ned til nest høyeste nivå.