26 personer frigitt etter over fire år i fangenskap hos pirater

De ble frigitt etter at det ble betalt et ukjent beløp med løsepenger for dem, opplyser tjenestemenn fredag.

Det var 29 personer på det Taiwan-eide fiskefartøyet da piratene kapret det i mars 2012 og tok dem med til den nordlige Mudug-regionen.

Tre av dem er døde, angivelig på grunn av sykdom og mishandling, i løpet av de fire og et halvt årene de ble holdt i fangenskap.

De overlevende er fra Bangladesh, Sri Lanka, India og andre asiatiske land.

Piratene skal ha krevd 3 millioner dollar i løsepenger, men ifølge tjenestemannen skal de ha fått mindre enn det. Løsepengene er antatt å komme fra de asiatiske landenes regjeringer og gislenes familier.