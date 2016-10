32 drept i selvmordsangrep mot bryllup i Syria

Angrepet skjedde i et stort forsamlingslokale i landsbyen Tall Tawil i den nordøstlige Hasakeh-provinsen, idet bruden og brudgommen var i ferd med å utveksle ekteskapsløftet.

– Jeg så en mann i tykk, svart jakke passere. Han virket rar, og noen sekunder senere kom det en enorm eksplosjon, forteller en av bryllupsgjestene.

Ifølge øyenvitner og helsearbeidere ble 32 mennesker drept og over 100 såret i selvmordsangrepet, som den ytterliggående islamistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for.

Brudgommen Zaradesht Mustafa Fatimi, som overlevde selvmordsangrepet, er soldat i Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet opprørskoalisjon som består av den kurdiske YPG-militsen og enkelte arabiske opprørsgrupper nord i Syria.

Ifølge kilder i landsbyen tilhører Fatimi et lokalt kurdisk parti, og familien skal være dypt involvert i styre og stell i de kurdiskkontrollerte områdene nord i Syria.