33 personer satt fast i Mont Blanc-gondol i 16 timer. Nå er de endelig reddet.

Blant personene som var fanget i gondolene fra klokken 1530 i går ettermiddag frem til litt før klokken åtte i morges, var det en ti år gammel gutt, skriver Le Monde.

På mange steder svever Mont Blanc-gondolen 400 meter over bakken. Gondolen går over en 5 kilometers strekning fra l'Aiguille du Midi (3842 meter over havet) i Frankrike til Pointe Helbronner (3462 meter over havet) i Italia.

0 grader

Temperaturen skal ha vært rundt 0 grader i natt, men gondolene er isolert. De er også utstyrt med nødutstyr som tepper, energibarer og vann, skriver Le Parisien.

Totalt 110 personer var ombord i gondolen da den stanset etter at de to linjene ble krysset. Det er ukjent hvordan dette kunne skjedd, men det skyldtes trolig mye vind.

Reddet litt før klokken åtte

77 personer ble evakuert av helikopter før uværet og mørket gjorde det umulig å fortsette redningsaksjonen etter klokken 2045 torsdag kveld.

Redningsaksjonen ble gjenopptatt klokken 0630 i morges. Litt før klokken åtte fikk de endelig gondolene i gang igjen.