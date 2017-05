35 drept i selvmordsangrep i Irak

Minst 35 personer er drept i angrepene og flere titall såret, opplyser irakiske tjenestemenn lørdag ifølge AFP.

Angrepene skjedde fredag kveld. I Bagdad ble 24 personer drept og 20 såret da to angripere slo til mot en veisperring i Abu Dsheer sør i hovedstaden. Sikkerhetsstyrker på stedet greide å drepe den ene av angriperne, men den andre klarte å sprenge seg selv og bilen i lufta, opplyser oberst Saad Maan til AFP.

IS har i en uttalelse påtatt seg ansvar for angrepet, men har oppgitt en egen versjon av hvordan det skjedde. En IS-kriger angrep sikkerhetsstyrker med et lett håndvåpen før han utløste et bombebelte, mens en annen angriper sprengte seg i en bil, hevder IS.

I utkanten av Basra sør i Irak sprengte en selvmordsbomber seg i et kjøretøy fullastet med sprengstoff ved en veisperring. Elleve personer ble drept og 30 såret, ifølge Riyadh Abdulamir, leder for byens helsemyndigheter.

En annen opprører som satt i et annet kjøretøy med sprengstoff, ble drept av sikkerhetsstyrker på stedet, ifølge hæren.

IS har påtatt seg ansvar også for angrepet ved Bashra og uttaler i en melding på internett at målet var å ramme sjiamuslimer.