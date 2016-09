41 drept i mandagens Kabul-angrep

– 41 mennesker ble drept og 110 andre såret i mandagens angrep nær forsvarsdepartementet, sier helsedepartementets talsmann Waheed Majroh til AFP.

Tallet er dermed kraftig oppjustert. Forrige offisielle tall var 24 drepte og 91 sårede.

Taliban påtok seg ansvar for to bilbombeangrep nær forsvarsdepartementet tidligere mandag. Flere høytstående tjenestemenn var blant de 41 ofrene.

På kvelden ble et tredje bombeangrep gjennomført nær kontoret til landets tidligere etterretningssjef Rahmatullah Nabil. Røyken sto til værs i den velstående bydelen Shar-e Naw. Flere bygninger ble rammet av dette tredje angrepet, blant annet kontorene til den humanitære organisasjonen CARE International.

42 reddet ut

Amnesty International mener CARE International kan ha vært mål for angrepet og har kalt det «et målrettet angrep på sivile». De mener aksjonen er en krigsforbrytelse. CARE International understreker på sin side at det er høyst uklart hva som egentlig var målet, og viser til at bilbomben rammet et stort område.

– En væpnet gruppe angrep det vi mener bygninger tilhørende regjeringen, nær CAREs Kabul-kontor, heter det i en melding fra hjelpeorganisasjonen.

42 mennesker, blant dem ti utlendinger, var inne i CAREs lokaler, ifølge innenriksdepartementet. Alle ble reddet ut i live, men seks av dem ble såret, ifølge myndighetene. Spesialstyrker klarte å avslutte angrepet tirsdag morgen og skjøt og drepte de tre gjenværende angriperne.

Fordømmelse

– Vi er dypt fortvilet over denne aktuelle hendelsen, og våre tanker går til dem som rammes av vold i Afghanistan hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Nordstoga i CARE Norge til NTB.

Afghanistans president Ashraf Ghani har fordømt angrepet og det han kaller «terroristenes forsøk på å oppnå sine illevarslende mål ved å spre frykt».

– Dette var et angrep på religion og menneskeheten, sier Ghani.