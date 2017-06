47-åring siktet for terrorisme etter moskéangrepet i London

Osborn ble pågrepet for drapsforsøk, men siktelsen er nå utvidet til å omfatte terrorisme, skriver The Guardian. Politiet har i dag ransaket 47-åringens bolig.

Ifølge BBC kommer han opprinnelig fra kystbyen Weston-super-Mare utenfor Bristol i England.

Alle de åtte som ble skadet i angrepet, var muslimer. London-politimester Cressida Dick sier at påkjørselen «helt åpenbart var et angrep på muslimer».

Angrep med bil er en ny metode for høyreekstreme, påpeker forsker Jacob Ravndal i denne saken.

Åtte personer ble kjørt til sykehus etter at Osborn kjørte inn i folkemengden utenfor en moské i Finsbury Park i Nord-London.

Ikke en kjenning av politiet

Gjerningsmannen var ikke en kjenning av politiet eller sikkerhetsmyndighetene før angrepet, ifølge sikkerhetsminister Ben Wallace.

Politiet har opplyst at han trolig handlet alene, men at de også etterforsker omstendighetene i tiden frem mot angrepet.

– Jeg vil drepe alle muslimer, forteller øyenvitner at mannen ropte etter å ha kjørt inn i folkemengden.

Familien er sjokkert

Osborns søster, Nicola, sier til det britiske nyhetsbyrået PA at hun er «veldig lei meg for det som har skjedd».

I en uttalelse på vegne av familien har Osbornes nevø, Ellis Osborne, 26, sagt: «Vi er massivt sjokkerte. Det er utrolig, det har fortsatt ikke sunket inn. Vi er knust med tanke på familiene, vår medfølelsen går til dem som er skadet.»

Nevøen la til at onkelen hans «ikke er en rasist» og sa at han aldri har gitt uttrykk for noen rasistiske synspunkter.

«Det er galskap. Det er åpenbart ren galskap», sa nevøen.

Osborns mor har uttalt seg i et intervju med TV-stasjonen ITV:

«Jeg kommer ikke til å forsvare ham, men han er min sønn, og det er et forferdelig, forferdelig sjokk».

Naboer i Llanedeyrn, et forstadsområde i Cardiff, forteller at de ble overrasket da de så bildene av at Osborne ble pågrepet.

– Noen ringte meg og sa at det var ham. Jeg sa «det kan det ikke være». Men da så jeg bildet på nyhetene, og sa «det er ham», sier naboen Dave Ashford (52) til The Guardian.

– Politiet har vært frem og tilbake her i hele dag. Det er et stort sjokk. Jeg har sett ham i gaten, men har aldri snakket med ham. Han virket normal nok, sier Pauline Tibbs (48).

Ropte mye

Naboen Khadijh Sherazi, som selv er muslim, sier til The Guardian at hun aldri hadde noen problemer med 47-åringen, men at han nylig kalte hennes 12 år gamle sønn for «innavlet».

Rebecca Carpenter (26), en annen nabo som jobber som farmasøyt, forteller at Osborn «alltid skrek til sin kone og barn».

– Han virket alltid som en aggressiv og spesiell person. Han skapte aldri noen problemer, men jeg kunne ofte høre ham rope fra andre siden av gaten, sier hun.

Kevin Coombs / Reuters / NTB scanpix

En person døde

Like før påkjørselen hadde en person fått et illebefinnende på gaten utenfor moskeen. De som ble påkjørt, sto rundt og hjalp ham da bilen traff dem. Vedkommende døde senere, men politiet er ikke sikre på om dødsfallet skjedde på grunn av angrepet.

London-ordfører Sadiq Khan kaller hendelsen et horribelt terrorangrep og sier at gjerningen «åpenbart var et bevisst angrep på uskyldige mennesker, hvorav mange gjorde seg ferdige med sine bønner under den hellige måneden ramadan».

Stefan Rousseau / AP / NTB scanpix

May og Corbyn besøkte moskeen

Theresa May fremholder at angrepet var rettet mot tilfeldige og uskyldige mennesker, skriver NTB. Det var like avskyelig som de andre terrorangrepene Storbritannia er blitt rammet av den siste tiden, sa den britiske statsministeren.

– Det er en påminnelse om at terror, ekstremisme og hat tar mange former, og vår håndtering må være like besluttsom uansett hvem som er ansvarlig, sa May før hun reiste for å besøke moskeen i Finsbury Park, ifølge BBC.

Opposisjonslederen Jeremy Corbyn, som selv bor i Finsbury Park-området, reagerte også sterkt på angrepet. Også han skulle mandag besøke moskeen og delta i bønn for ofrene, ifølge NTB.