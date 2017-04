Det er italienske tollmyndigheter som står bak den uvanlige aksjonen, kalt «Tryggere påske». De er spesielt bekymret for at eggene, som er produsert utenfor Italia, inneholder elektronikk som beskrives som "ekstremt skrøpelig". Myndighetene mener derfor eggene utgjør en fare for forbrukerne, spesielt de yngste.

Inndragelsen har skjedd i regionen Calabria sør i landet.