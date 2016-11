6 grunner til at Trump-velgerne sjokkerte USA og verden

De overraskende resultatene tirsdag tyder på at dette valget er en «historie om to Trumper»: den rasistiske og sexistiske Trump som dominerte de norske og store amerikanske mediene, og arbeiderklassens frelser-Trump, som ga USAs frustrerte og marginaliserte en politisk stemme.

Ett eksempel: Da Donald Trump holdt en tale i historiske Gettysburg noen uker før valgdagen, var overskriftene i de store mediene at han lovet å saksøke alle kvinner som sto frem og sa at han hadde antastet dem.

Men Trump snakket også lenge om hva han ville gjøre med USA hvis han ble valgt: blant annet å endre lobbyistlovene og sikre arbeidsplasser ved å reforhandle handelsavtaler.

Her er noen av grunnene til at de fleste undervurderte Trump så grovt:

1. Økonomi «trumper» verdispørsmål

«It’s the economy, stupid» var Bill Clinton’s vinnende slagord fra 1992. Likevel har store deler av debatten i valgkampen handlet om verdispørsmål, og disse har dominert når eksperter og medier skal forklare Donald Trumps appell.

Opprørsvelgerne har blitt beskrevet som rasister som er redd for fremmede, homofobe mannsjåvinister, bakstreverske gamle nostalgikere, høyreekstremister og fascister. Politiske motstandere har hamret løs på Trumps karakter.

MIKE SEGAR / REUTERS/NTB SCANPIX

Samtidig viser valgdagsmålinger som The New York Times gjengir at 94 prosent av de som har stemt på Trump mener han har den riktige personligheten for å bli president. Målingene viser også at 38 prosent av velgerne mener det viktigste var å få en kandidat som kan bringe endring, og at 36 prosent ønsket «en sterk leder».

2. Trumps egne advarsler ble ikke tatt alvorlig

Trump har advart om at vi måtte forberede oss på et stort sjokk – at meningsmålingene var feil, at vi sto foran et amerikansk Brexit.

Få tok det alvorlig.

Analytikere og eksperter var sikre i sin sak – tallene, datamodellene og ekspertisen deres pekte på en overlegen seier for Hillary Clinton. Eksperter ved de store universitetene og tenketankene synset villig vekk om protestvelgernes motivasjon og indre liv fra sine elfenbenstårn. Tallknuserne ga Clinton overlegne seiersprognoser.

Men svært få forsøkte å ettergå Trumps påstander om at et «stille flertall» ville stjele valget, til tross for at tusenvis av Trump-tilhengere kom på valgmøter med «The Silent Majority» skrevet på brystet. Dekningen av Trumps valgkampmøter har vært dominert av et fokus på kontroverser, vold og hatske utbrudd, mens entusiasmen og motivasjonen trolig har blitt underkommunisert.

CARLO ALLEGRI / REUTERS/NTB SCANPIX

3. Det finnes ingen presendens for Trump

Trump-engasjementet går på tvers av mange etablerte politiske sannheter. Helt siden starten har man strevet med å profilere tilhengerne hans.

Mye tyder på at han har nådd både uavhengige, demokrater og grupper som ikke har stemt tidligere.

Mur mot Mexico, oppmykning med Putin, samtaler med Nord-Korea. Slik vil president Trump endre USA og verden.

4. Han vant på tross av en rekke «umuligheter»

Trump har ignorert en rekke oppleste og vedtatte sannheter om amerikanske presidentvalg. Han har nektet å bruke penger på konsulenter og valgeksperter som «alle» mente var tvingende nødvendig. Han har hatt en mye enklere og mindre utbygget kampanje på grasrota. Han har brukt betydelig mindre ressurser på reklame, og han har i mange tilfeller hatt liten støtte fra lokale politikere og medier.

5. Opprørsvelgerne vil ta tilbake makten

Bølgen av opprørsvelgere som sveiper over Europa og USA har et viktig felles mål, uansett politisk ståsted: de ønsker å ta den globaliserte makten tilbake på nasjonalt og lokalt plan.

På dette punktet har Trumps budskap truffet blink og motivert velgere på en måte som analytikerne ikke tok høyde for. Dette er forøvrig den samme bommerten man gjorde med Brexit.

Kjernen i Donald Trumps løfter til velgerne har vært at makten skal tilbakeføres til folket, mens elitene i Washington skal «tørkes ut av sumpen», som den nye presidenten liker å formulere det.

Verden skjønner lite av Trumps seier. Her er historien om hvordan 20 år med konspirasjonsteorier, faktafornektelse og antipolitikk har lagt grunnen for ham.

6. Misnøyen med elitene er større enn man har forstått

Nesten 60 millioner amerikanere stemte på Donald Trump. Nesten 20 millioner briter stemte for Brexit. Ytterligere millioner stemte på Bernie Sanders.

Tilsammen utgjør opprørsvelgerne en kjempemessig bevegelse - en betydelig andel av befolkningen i den vestlige verden. De aller fleste tilhører arbeiderklassen, men føler seg forlatt av de tradisjonelle sosialdemokratiske partiene, og har lenge beveget seg mot høyrepopulister.

I USA har misnøyen mot elitene vært den sterkeste politiske drivkraften på høyresiden. Tea Party-bevegelsen handlet i stor grad om å «ta tilbake» Washington fra elitene, og Trump har bygget videre på dette budskapet.