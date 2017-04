69-årig lege dratt med makt av United-fly mens medpassasjerer gråt og skrek i protest

En 69 år gammel passasjer på United-flyet fra Chicago til Louisville, Kentucky i går ble dratt med makt fra plassen sin og slept opp midtgangen fordi han nektet å gi opp plassen sin frivillig.

Den dramatiske politioperasjonen ble grundig dokumentert av sjokkerte medpassasjerer og lastet opp på sosiale medier, der hendelsen har vekket kraftige reaksjoner.

Madag ettermiddag er saken den mest omtalte på Twitter i USA.

– Se hva dere gjorde med ham, roper en passasjer idet mannen blir dratt oppover midtgangen av de uniformerte politimennene, ifølge en av videoene på Twitter.

Mannen skal ha opplyst at han var lege og at han måtte hjem for å treffe pasienter mandag morgen.

Ingen ville forlate flyet frivillig

Årsaken til at han ble bedt om å forlate plassen sin var at flyet var overbooket og at flyselskapet trengte fire plasser til besetningsmedlemmer, opplyser United.

Til tross for et tilbud om 400 dollar i kompensasjon var det ingen passasjere som meldte seg frivillig til å tilbringe en ekstra natt i Chicago og deretter ta et morgenfly til Louisville.

Flyselskapet så seg dermed nødt til å velge ut fire vilkårlige passasjerer. Tre av disse skal ha forlatt flyet frivillig, men legen sa nei.

Flere medpassasjerer protesterte høyllytt da politimennene kastet seg over mannen og dro ham ut av setet. Barn begynte å gråte, ifølge vitner på sosiale medier.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

Mannen skal ha begynt å blø da ansiktet hans ble slått mot et armlene i tumultene, ifølge medpassasjer Jayse D. Anspach, som var blant dem som lastet opp videopptak av episoden på Twitter.

Anspach tror legen ble slått bevisstløs.

– De dro ham ut av flyet som om han var en dukke, skriver han på Twitter.

Chicago-politiet bekrefter i en uttalelse at mannen var 69 år gammel og at ble skadet etter å ha slått ansiktet mot et armlene. Politiet hevder – i motsetning til hva som er synlig i videoen – at mannen «falt»:

Chicago PD: “Aviation Officers arrived on scene attempted to carry the individual off of the flight when he fell.”



He fell…into the armrest pic.twitter.com/flWNd9HQsL — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 10, 2017

Kom seg tilbake på flyet med blodig ansikt

Flyselskapet sier i en uttalelse at selskapet «fulgte de riktige prosedyrene».

– Én kunde nektet å forlate flyet frivillig. Vi beklager overbookingssituasjonen, sier United-talsmann Charlie Hobart til nyhetsbyrået Reuters.

Øyenvitnet Tyler Bridges skriver på Twitter at mannen kom seg tilbake på flyet etter ti minutter. Han skal ha hatt blod i ansiktet mens han gjentok at han var nødt til å komme hjem.

Bridges la også ut en video av passasjeren idet han løper bakover på flyet etter å klart å komme seg ombord igjen:

Dette er andre gang på kort tid at United er gjenstand for massiv kritikk på sosiale medier.

I mars ble to tenåringsjenter nektet omstigning på et United-fly fra Denver til Minneapolis fordi de hadde på seg tettsittende strømpebukser.

Jentene brukte gratisbilletter som er forbeholdt United-ansatte og deres familiemedlemmer, og selskapet opplyste i en uttalelse at de var kledd i strid med interne kleskoder.