1. Elsker Trump fordi han snakker tydelig

Trump har gjort det til et varemerke å snakke enkelt og uten fremmedord. Dette setter mange av velgerne hans pris på. På folkemøter har han kalt pressefolkene «en gjeng bløffmakere, drittsekker og avskum».

– Han er milliardær, greit nok. Men han snakker forståelig og virker som en vanlig, likandes kar, sier Roger Newsome, pensjonert vogntogsjåfør i Clinton, Ohio.

Kjetil Hanssen

1. Elsker Clinton fordi hun viderefører Obamas arv

Republikanere driver valgkamp mot Clinton med å si at det er å videreføre Obama-epoken. Obama gjør det imidlertid stadig skarpere på målinger og demokratiske velgere ser lyst på mer Obama-politikk.

– Vi trenger en president som jobber for alle amerikanere, ikke bare noen få på toppen. De viktigste områdene vi må jobbe videre på er reform innen helse og utdanning. President Obama – folk kaller ham bare Obama, jeg synes vi skal si «president Obama» – har tatt landet i riktig retning. Hillary Clinton kan lede oss videre på den veien, sier Beverly Caesar (64).

Kristoffer Rønneberg

Fakta: Slik har vi funnet disse punktene I løpet av valgkampen har vi snakket med utallige Trump- og Clinton-tilhengere. Intrykkene fra disse samtalene, kombinert med artikler og meningsmålinger vi har lest det siste halvannet året, har gitt oss en forståelse av hvorfor kandidatene er så populære. Vi har stilt åpne spørsmål til tilhengerne om hvorfor de liker sin kandidat. Kombinasjonen av forhåndskunnskap og intervjuer har gitt oss denne listen på 14 punkter.

2. Elsker Trump fordi han er en suksessrik forretningsmann

Den nøyaktige fastsettelsen av Trumps rikdom er ikke sikker, særlig ettersom han nekter å offentliggjøre selvangivelsen sin. Og mens velstand så ut til å være et problem for den republikanske kandidaten i 2012, Mitt Romney, liker Trump-velgerne at han har penger.

– Han vet hvordan man tjener penger og hvordan man skaper jobber. Det trenger vi etter åtte år med Obama, sier Chuck Fulkerson i St. Augustine. Han driver med hester og kalkuner på gården sin.

Kjetil Hanssen

2. Elsker Clinton fordi hun støtter minoriteter og innvandrere

– Som muslim i USA er jeg skremt og urolig av retorikken jeg hører hos Donald Trump og hans tilhengere. Det er veldig ubehagelig å oppleve. Clinton har vist hele livet at hun også kjemper for minoritetene her i landet. Vi må ta bedre vare på immigrantene her i landet. Vi trenger en immigrasjonsreform, ikke en mur, sier Hodan Mohamoud (24).

Kristoffer Rønneberg

3. Elsker Trump fordi han er lidenskapelig og engasjert

Trump snakker gjerne på inn- og utpust og sklir ofte ut i digresjoner. Velgerne hans liker at han er ildfull, og de kan derfor tilgi omstridte utsagn.

– Han er lidenskapelig og snakker deretter. Dette har selvsagt også en bakside, noe som gjør at han iblant sier ting han ikke helt mener, sier Sandra. Hun nevner også Trumps strengere innvandringspolitikk.

Kjetil Hanssen

3. Elsker Clinton fordi hun kan bli USAs første kvinnelige president

Målinger viser at svært få legger vekt på presidentkandidatens kjønn, men noen synes det er grunn til å minne om det.

– Jeg støttet Clinton også i 2008, og har med meg en button fra den gang. Etterpå ble jeg en sterk tilhenger av Barack Obama, men nå er jeg glad for å kunne stemme på en kvinnelig presidentkandidat. Det er på ingen måte den eneste grunnen til at jeg støtter henne, men det er historisk at vi nå endelig kan få en kvinne som president. Og det er på høy tid! Jeg vet at mange unge kvinner i dag tar det for gitt at en kvinne kan bli president. De glemmer de harde kampene som måtte til for at det skulle bli mulig, sier Brenda Hutchkins (74).

Kristoffer Rønneberg

4. Elsker Trump for det han snakker om

Ifølge Gallup har republikanske velgere denne valgkampen vært langt mer tilbøyelige enn demokrater til å si at kandidatene snakker om de viktigste sakene. Trump har konsentrert seg om tap av jobber til utlandet og strengere innvandringspolitikk. Men velgerne hans griper også fatt i andre emner.

– Det er viktigste – foran alt annet – er å få en president som ikke synes det er greit å drepe små barn i mors liv, sier Janylee McGlinchy.

Kjetil Hanssen

4. Elsker Clinton fordi hun sikrer en liberal høyesterett

Etter dødsfall sist vinter er det fortsatt et ledig embete som høyesterettsdommer i USA. Mange er opptatt av dette.

– Jeg har alltid stemt på demokratene. I år er det ekstra lett å velge mellom de to partiene. De neste årene vil vi se flere utskiftninger i høyesterett. Jeg vil ha en president som utnevner dommere som tar landet videre i riktig retning. Vi kan ikke ha dommere som går baklengs på områder som abort og homorettigheter. Det er også for mye penger i politikken nå på grunn av en dårlig høyesterettsdom. Forhåpentligvis kan vi gjøre noe med det med Clinton som president, sier Sam Carothers (69).

Kristoffer Rønneberg

5. Elsker Trump fordi han ikke er en del av Washington-eliten

Trump bruker sin manglende politiske erfaring som et argument for seg. Politikere i begge partier har tidligere brukt denne strategien ettersom særlig kongressen er svært upopulær. Trump tar det likevel lengre enn andre. På valgmøtene roper tilhengerne i kor med ham at de skal «drain the swamp» – altså drenere Washington-myren.

– Det er på tide å prøve noen utenfra, sier Melinda fra St. Augustine.

Kjetil Hanssen

5. Elsker Clinton fordi hun har mye erfaring

Å være president er en viktig og ansvarsfull jobb. Vi trenger noen med erfaring og kunnskap. Hillary Clinton er erfaren, smart og hardtarbeidende. Hun vet hvordan man skal snakke med utenlandske ledere slik at vi kan jobbe sammen for en bedre fremtid. Og vi vet at hun kan gjøre jobben – hun er alltid populær når hun er i posisjon, sier Lizbeth Mattson (51).

Kristoffer Rønneberg

6. Elsker Trump for at han ikke sier unnskyld

I motsetning til andre politikere som opplever motbør etter kontroversielle utsagn, er det uhyre sjelden Trump kommer med noe som ligner en beklagelse. Dette er noe som har gjenklang blant velgerne hans. 89 prosent av dem mener det ville være galt av ham å si unnskyld til Barack Obama for å så mistanke om at han ikke er født i USA.

– Dette viser bare at han ikke er som de andre. Han er tøff, sier Chuck Fulkerson.

Kjetil Hanssen

6. Elsker Clinton fordi hun tar klimaendringene på alvor

Klimapolitikk når ikke høyt opp på målinger om hva som er viktigst for velgerne, men for enkelte er dette avgjørende.

Hillary Clinton tror at klimaendringene er reelle, i motsetning til hva motstanderen hennes sier. Jeg er skuffet over at dette ikke har vært et større tema i valgkampen – i de tre debattene ble det jo omtrent ikke nevnt. Clinton har lagt frem mange gode forslag for å skape en fremtid som tar større hensyn til miljøet. Det er utrolig viktig for meg, sier Nick Bemberg (25).

Kristoffer Rønneberg

7. Elsker Trump for at han ikke er Hillary Clinton

Omtrent halvparten av Trumps velgere oppgir i meningsmålinger at den viktigste grunnen for å stemme på ham er at han ikke er Hillary Clinton. Og blant alle velgere mener litt over halvparten av FBI burde tiltalt henne for skjødesløsheten med gradert materiale på en privat epostserver.

– Vi kan ikke ha åtte år til med kjeltringene Clinton, sier Jay fra Jacksonville, som har hørt at Clinton-familien i 2000 stuet Air Force One fullt med verdisaker fra Det hvite hus da de flyttet ut.

Kjetil Hanssen

7. Elsker Clinton for at hun ikke er Donald Trump

Omtrent halvparten av Clintons velgere oppgir motstand mot Trump viktige grunn til å stemme på henne.

– Hvordan kan man stole på en person som ikke betaler inntektsskatt? Donald Trump tenker bare på seg selv og hvordan han kan tjene penger. Han er så ustabil, han hadde ledet oss inn i krig i løpet av tre måneder dersom han hadde blitt president. Så nei takk. Jeg har stor tro på Clinton. Hun har gode planer for økonomien og for å skape arbeidsplasser for folk som oss her i Nord-Carolina, sier Lewis Hatcher (59).

Kristoffer Rønneberg