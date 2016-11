9 tegn på at amerikanere gleder seg til valget er over

Etter en av de bitreste og røffeste valgkampene i manns minne er mange velgere lut lei.

1. «Alle» sier det

«Jeg skulle ønske det hele var slutt.» «Det er nesten så det ikke betyr noe lenger hvem som vinner, bare det er over.»

Kelnere, drosjesjåfører, hotellansatte, flyvertinner og andre folk vi snakker med i disse dager, kommer uoppfordret med hjertesukk som dette. Etter at valgkampen har dundret i alle kanaler siden sommeren 2015 er de gått grundig lei.

Kjetil Hanssen

Greg LaPat fra Oklahoma er blant dem som nå synes det er nok.

– Det har vært en skitten valgkamp hvor de stort sett snakker negativt om hverandre. Nå er det på tide at det snart er over, sier LaPat.

Kjetil Hanssen

Vi møter LaPat sammen med kompisen Wilson Grider, også han fra Oklahoma, i Cleveland i Ohio der de skal på baseballkamp.

– Ja vi er lut lei valgkampen, bekrefter Grider. Begge planlegger å stemme på Trump, men ikke fordi de liker ham, sier de. De vil stemme mot Hillary Clinton.

Kjetil Hanssen

Asia Anderson fra Cleveland har resignert litt etter alle skandalene.

– Jeg vet ikke helt om jeg vil si at denne valgkampen minner mest om klovnestreker, men den har i hvert fall ikke den verdighet den burde hatt, sier hun.

2. Folk har begynt å klage i avisene

Du ser det i avisenes leserbrevspalter. I Miami Herald klager en kvinne fra Palmetto Bay på at det kommer stadig flere og større pamfletter i postkassen. «Må postmannen teipe dem fast på veggen snart? Jeg vet det ikke er over før det er over, men 8. november kan ikke komme snart nok for meg», skriver hun.

En annen innsender fra Miami Shores sier han er glad for at fjernkontrollen har en knapp for å skru av lyden. «Tommelen min blir stadig mer sår jo nærmere vi kommer 8. november», skriver han.

3. Kjendiser ber partiene om hjelp

Artisten Sheryl Crow har startet en underskriftsaksjon rettet mot partikomiteene til de to store partiene.

– Vi elsker landet vårt, og det er fordi vi elsker landet vårt at vi ønsker å begrense valgkampens lengde, heter det i oppropet. Flere kjente personer, som for eksempel Bette Midler, Friends-stjernen Courteney Cox og Christina Applegate, har støttet utspillet.

Tirsdag kveld hadde over 57.000 signert oppropet.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB SCANPIX

4. Mediene har begynt med tipslister for dem som er lei

CNN kan for eksempel by på bilder av 12 fjerne steder som hjelper deg – i hvert fall mentalt – å unnslippe spetakkelet. Blant bildene er nordlys over Svalbard.

5. Suksess for programvare mot valgkamp

Flere tillegg til nettlesere hjelper folk å unnslippe valgsurr og valgnyheter på nett og sosiale medier. Noen av de mest populære heter Remove All Politics from Facebook, I Haven’t got Time for the ’Paign og Social Fixer.

Dima Sidelnikov, Shutterstock/NTB Scanpix

6. Psykologene merker det?

American Psychological Association publiserte for et par uker siden en spørreundersøkelse der 52 prosent av de spurte sa at valgkampen i stor grad eller noen grad var en kilde til stress.

7. De sa det i måling

Allerede i juli viste en annen måling, denne for Pew Research, at 59 prosent av de spurte syntes det hadde vært for mye mediedekning av valgkampen. Og dette var før partienes landsmøter og lenge før sakene om Trumps kommentarer om kvinners underliv ble kjent og før FBI kunngjorde at de hadde funnet eposter som kanskje var relevante i den henlagte epostskandalen.

Richard Drew / AP/ NTB Scanpix

8. Holder aksjekursene nede?

Enkelte tror til og med kampanjen har svekket aksjemarkedet, skriver USA Today. Dow Jones er på samme nivå som for to år siden og avisen spurte en kjent finansforvalter om dette skyldes investorenes valgutmattelse, at kampanjen suger energi fra markedet eller et tegn på at investorene vil at slagsmålet skal være over. Svaret: «Ja. Ja. Og Ja. Veldig trøtt.»

Tirsdag kveld gikk Dow Jones ned med 0,6 prosent etter at en måling for The Washington Post ga Trump en ett prosentpoengs ledelse nasjonalt.

9. Folk møter opp i god tid før valgdagen

Over 27 millioner velgere har forhåndsstemt. For dem som er lei, er dette en utvei for å si at de ikke lenger trenger følge med på valgkampen. Ifølge Electproject er oppmøtet mange steder større enn før.