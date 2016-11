Ifølge politiet var det 220.000 deltagere i demonstrasjonen. Protestmarsjens arrangører har anslått antall deltagere til én million, melder AFP.

Folkehavet bølget seg mellom gatene over en strekning på en halv kilometer fra rådhuset til et stort torg.

Der sto de i flere timer mens de ropte slagord som «Park Geun-hye, gå av!». Demonstranter plasserte seg også foran presidentpalasset og nær presidentkontoret.

Pågrepet og siktet for bedrageri

Misnøyen henger sammen med avsløringer om at presidentens nære venninne og coach Choi Soon-sil har hatt stor politisk innflytelse på Parks presidentgjerning, samt presset ulike selskaper til å donere store pengebeløp til en veldedighetsstiftelse som Choi driver.

Choi er pågrepet og siktet for bedrageri.

Datter av sektleder

60 år gamle Choi er datter av Choi Tae-min som ledet en sektlignende religiøs gruppe og var en støttespiller for Park til sin død i 1994. Sørkoreanske medier har tegnet at bilde av henne som en Rasputin-lignende figur med utilbørlig innflytelse over Park.

Påtalemyndigheten skal nå granske om Choi har fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som kan ha gitt henne direkte innflytelse i regjeringsspørsmål.

Innrømmet at skandalen var hennes feil

Fredag 4. november holdt president Park en tale der hun innrømmet at skandalen helt og holdent var hennes feil.

Hun avviste også påstandene om at hun og Choi skulle ha tilknytning til en sekt.

Det er presidentvalg i Sør-Korea neste år.