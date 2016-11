Kilden i Trump-organisasjon som uttaler seg til nyhetsbyrået AP, sier det ikke er reell konkurranse om jobben som utenriksminister – den er Giulianis om han vil ha den.

Giuliani avviste på et arrangement i Washington mandag kveld at han ville bli justisminister i Trump-regjeringen. Stillingen som utenriksminister kom også opp, men Giuliani var tilbakeholden når det gjaldt egne muligheter. Han sa John Bolton, tidligere FN-ambassadør, ville være et godt valg. På spørsmål om det var noen bedre svarte han: – Kanskje meg, jeg vet ikke.

Donald Trump snakket veldig mye om Kina under valgkampen. Ekspertene er ikke i tvil: – Kina kommer til å legge press på Trump.

Trumps dilemma

Tirsdag skal Trump møte sin kommende visepresident Mike Pence for å diskutere utnevnelsene til nøkkelposisjoner i den nye administrasjonen. Pence har fått ansvaret for å lede arbeidet med overgangen til ny regjering.

TV-kanalen CNN melder om harde diskusjoner i Trump-leiren, en kilde kaller det en «knivkamp».

– Uenigheten viser dilemmaet Trump står overfor, han må balansere mellom valgkampløfter om å forandre Washington og behovet for å bygge et nasjonalt sikkertsteam med politisk erfaring, heter det.

CNN nevner også John Bolton og Rudy Giuliani som kandidater til utenriksministerposten. Den pensjonerte generalen Michael Flynn blir nevnt som mulig sikkerhetsrådgiver og senator Jeff Sessions kan bli forsvarsminister eller justisminister, hevder kanalen.

Oljemilliarder

Mandag var det også spekulasjoner om at Donald Trump vurderer en oljemilliardær som energiminister. Målet er å raskt endre president Barack Obamas miljø- og energipolitikk.

Trump har lovet å fjerne alle Obamas «jobbødeleggende restriksjoner». Han vil gå inn for å øke boringen etter olje og gass på statlig grunn og åpne for oljeboring i områder i Atlanterhavet som hittil har vært vernet. Trump vil også oppheve Obamas plan for å redusere CO2-utslippene fra kullfyrte fabrikker og stoppe forsøkene på å redusere luft- og vannforurensning.

Blant personene han vurderer som energiminister er Harold Hamm, en oljemagnat fra Oklahoma og forkjemper for fracking. En annen mulighet er Nord-Dakotas kongressrepresentant Kevin Cramer, som har støttet Trump fra tidlig i valgkampen.

Forretningsmannen Robert Grady, som jobbet i president George Bushs administrasjon, skal være kandidat til toppjobben i enten energi- eller innenriksdepartementet.

– Hamm ville ha forskere sparket

Hamm har blitt styrtrik på fracking, eller produksjon av skifergass og skiferolje. Prosessen involverer å presse vann og kjemikalier ned i bakken og er blitt knyttet til en økning i antallet jordskjelv i USA. Blant annet økte forekomsten av jordskjelv med en styrke på 3 økt fra 1,6 i snitt i 2009 til 585 i året i snitt i 2014 i Oklahoma, ifølge en artikkel i Bloomberg. Da geologene ved Universitetet i Oklahomas ville forske på sammenhengen mellom fracking og jordsjelv skal Hamm ha forsøkt å få dem sparket, ifølge en intern e-post fra universitetet.

Homofil og kvinne

Trump skal også vurdere å plassere en åpent homofil mann og en kvinne i viktige posisjoner, noe som kan demme opp for kritikk og tilføre mangfold til den nye administrasjonen.

Richard Grenell skal være aktuell som USAs ambassadør til FN. Hvis Senatet godkjenner utnevnelsen, blir han den første åpent homofile personen i en så sentral utenrikspolitisk post. Grenell var talsmann for USAs FN-delegasjon under president George W. Bush.

Trump vurderer også å utpeke en kvinne som leder for Republikanernes nasjonalkomité. Dette vervet har til nå blitt innehatt av Reince Priebus, som Trump har utnevnt til stabssjef i Det hvite hus. Det skal være komiteens styremedlem Ronna Romney McDaniel fra Michigan Trump har i tankene, ifølge AP. Hun har vært svigerinne til Trumps rival og presidentkandidat Mitt Romney. (©NTB)