AP: Minst 100 personer drept i eksplosjon ved busser med evakuerte i Syria

Lørdag ettermiddag ble det kjent at flere døde etter en eksplosjon ved Rashidin, vest for Aleppo i Syria. En bombe gikk av i nærheten av busser som har fraktet innbyggere fra Foua og Kefraya, to landsbyer som kontrolleres av regimevennlige styrker.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at minst 43 personer ble drept i eksplosjonen. Antall sårede er ikke kjent. Dødstallene har steget utover dagen, og lørdag kveld meldte nyhetsbyrået AP at over 100 skal ha blitt drept.

Ifølge statlige syriske medier var det en bilbombe som eksploderte like ved busskolonnen. Ifølge regimet skal bomben ha blitt utløst av en selvmordsbomber.

En anonym opprørskilde hevder at minst 20 opprørere som voktet over bussene ble drept, i tillegg til flere titall passasjerer.

Tusenvis av syrere har måttet tilbringe natten i busser i Aleppo som følge av uenighet mellom regjeringssoldater og opprørere om evakueringsavtalen.

Uncredited/AP/NTB Scanpix

Sitter fast

Fredag forlot busser med innbyggere de to opprørskontrollerte byene Madaya og al-Zabadani ved grensen til Libanon. Samtidig ble innbyggere evakuert fra Foua og Kefraya.

Alle fire stedene har vært beleiret i lang tid, noe som har skapt svært vanskelige forhold for sivilbefolkningen.

Begge kolonnene ble imidlertid sittende fast noen få kilometer fra hverandre i Aleppo ettersom islamistiske opprørere anklaget regimet for ikke å ville la opprørere slippe ut av al-Zabadani, ifølge SOHR.

– Et lite fengsel

Opprørerne, som tilhører en fraksjon av jihadistgruppa Jabhat Fatah al-Sham, satte en stopper for utvekslingen ved å kreve at 100 regimevennlige krigere skulle kjøres tilbake til Foua og Kefraya.

– Situasjonen er tøff, som et lite fengsel. Folk har ikke sovet eller spist siden i går etter å ha reist i om lag 100 mil, sier Nahel Nour fra Madaya.

Meningen er at bussene fra Madaya og al-Zabadani skal kjøre til opprørskontrollerte områder i Idlib-provinsen nordvest i landet.

De fra Foua og Kefraya skal transporteres til regimekontrollerte områder i Aleppo.

(©NTB)