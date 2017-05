AP: Plassen foran Louvre-museet evakuert av sikkerhetshensyn

Området er evakuert av sikkerhetshensyn, melder nyhetsbyrået AP.

Talskvinne for sentrumskandidatens valgkamp, Pauline Calmes, sier plassen er evakuert som en forholdsregel etter et varsel om mulig sikkerhetsbrudd. Calmes sier ikke hva som er bakgrunnen for evakueringen, annet enn at den er beordret av politiet.

Sentrumskandidaten Emmanuel Macron har besluttet at han vil feire en eventuell seier i søndagens valg på plassen utenfor det verdenskjente Louvre-museet.

Området er allerede tungt bevoktet etter at en ekstremist angrep soldater som sto på vakt i nærheten av museet under valgkampen.