Abort selv etter voldtekt og incest kan bli forbudt i Polen. Kvinner som likevel tar abort, kan få fem år i fengsel.

Polen har allerede en av Europas absolutt strengeste abortlover. Abort innvilges bare dersom fosterets eller morens liv er i fare, eller dersom graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt.

Men det er nok for de strengeste katolikkene. Et forslag der absolutt alle aborter skal forbys, ligger nå til behandling i Sejm, det polske parlamentet.

Inkludert i forslaget er innføring av straff for kvinner som likevel tar abort, med en strafferamme på opp mot fem år i fengsel, skriver The Guardian. Også leger som bidrar skal kunne straffes.

Forslaget har ført til store protester i og utenfor Polen, også i Oslo var det en markering lørdag. Men det er i løpet av mandag den største mobiliseringen ventet.

Kvinner oppfordres til å streike, ta døtrene sine ut av skolen, kle seg i svart og dele bilder på sosiale medier med hashtag *blackprotest (*czarnyprotest på polsk). I stedet for å jobbe oppfordres kvinner til å demonstrere, gi blod eller delta i veldedig arbeid.

Også Irland har en ekstremt streng abortlov: Les om kvinnen som ble dømt for å ha tatt en abortpille

Inspirasjon til aksjonen er hentet fra en aksjon på Island i 1975, der 90 prosent av kvinnene deltok i en aksjon der de nektet å arbeide, lage mat og passe barn en hel dag.

Samtidig som de protesterende kvinnene (og mennene) i Polen har markert seg, har den katolske kirken latt lese opp et såkalt hyrdebrev i alle kirker. Brevet etterlater ikke noen tvil om på hvilken side kirken står, skriver den radikale tyske avisen taz.

Kritikere av lovforslaget hevder at kvinner som spontanaborterer også vil bli mistenkt for noe kriminelt. Dessuten kan en slik lov innebære en fare for at leger vil vegre seg for å undersøke gravide, i tilfelle de skulle bli ansett medskyldige i en senere spontanabort.

Aksjonen ser ut til å ha samlet mange flere enn den tradisjonelt smale feministbevegelsen i Polen.

Bak forslaget til innskjerping av abortloven står hverken den nasjonalkonservative regjeringen utgått fra Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) eller den katolske kirken, men en gruppe som kaller seg Ordo Iuris.

De samlet 100.000 underskrifter for forslaget, som dermed skal behandles av parlamentet.

Flere land i Latin-Amerika har totalforbud mot abort. Hva skjer hvis kvinnene kan være smittet av det farlige zikaviruset?

Den sterke motstanden mot lovforslaget er vanskelig å takle for den polske regjeringen. Men det er likevel umulig for dem å markere seg mot de strengeste katolikkene.

Partilederen Jaroslaw Kaczynski har antydet et mulig kompromiss der skader på fosteret ikke lenger åpner for abort, men der incest og voldtekt fortsatt skal være legitim grunn for å avslutte en graviditet.

For øvrig er to andre tilknyttede lovforslag også under parlamentarisk behandling. Et forslag støttet av PiS vil begrense mulighetene til kunstig befruktning.

Et annet forslag vil totalforby salg av dagen-derpå-piller, og innføre en straff på opp til to år for alle som bidrar til å salg eller distribusjon av slike.

