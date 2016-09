Advokat skal ha stått bak skyting i Texas

Minst ni personer skal være skutt og såret i Houston, melder Washington Post.

En person er innlagt på sykehus med kritiske skader, mens en annen av dem som ble truffet av prosjektiler fra mannens våpen, har alvorlige skader, melder den lokale ABC-stasjonen KATC.

Tre av pasientene som ble kjørt til sykehus med ambulanse, er nå utskrevet.

Bombeteam gjør søk

Det skal ha blitt funnet flere håndvåpen på stedet, og et bombeteam gjennomgår området for å sjekke ut at det ikke finnes eksplosiver der. Situasjonen er fortsatt uavklart ettersom det er funnet en mistenkelig bil på stedet.

Politiet i Houston ber folk om å holde seg unna området rundt Weslayan i Bissonnet.

Klokken 0630 amerikansk tid ble det rapportert om en mann som skjøt mot biler med en revolver.

Ifølge øyenvitner skal det være sårede personer som ligger på bakken etter skytingen som skal ha funnet sted på Randalls supermarket.

Ifølge politisjef Martha Montalvo i Houston ser skytingen ut til å ha sammenheng med konflikt rundt et advokatfirma i byen.