Aftenpostens Facebook-oppgjør vekker internasjonal oppsikt

«Han var sint, skuffet - og frykter for makten i sosiale nettverk» skriver Der Spiegel om Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen.

Britiske The Guardian var først ute.

«Norges største avis publiserte et forsidebrev til Facebook-sjefen der de kritiserer selskapets beslutning om å sensurere et fotografi fra Vietnamkrigen.»

Det amerikanske magasinet Time omtaler også saken, med tittelen «Mark Zuckerberg Has Been Blasted Over Facebook’s Censorship of the ‘Napalm Girl’ Photo».

Russia Today omtaler saken med følgende ingress, kanskje med henvisning til vikinger:

«Facebook slår ned på ikonisk vietnamkribbilde på grunn av nakenhet, Norge går berserk»

Også den Paris-baserte avisen Courrier International omtaler saken.

«Cher Mark Zuckerberg, je vous accuse d'abus de pouvoir» blir Espen Egil Hansens ord på fransk.

Svenske Dagens Nyheter gjenforteller historien.

Og for dem som kan lese kinesisk, her er linken til Taiwan-baserte Apple Dailys omtale av saken.

Nordens største abonnementsavis, Helsinki Sanomat, skriver at sjefredaktør viet hele sin forside til Facebook-kritikk.

Også spanske 20 minutos og sveitsiske Radio télévision suisse (RTS) omtaler saken.

Sjefredaktør Espen Egil Hansens brev til Facebook er godt delt og kommentert nettopp på Facebook, både i norsk og engelsk versjon.