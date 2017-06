Aktivistene på venstresiden presser på, men demokrater ønsker ikke å snakke om riksrett

Aktivister forsøker å få demokratene i USAs kongress til å slåss hardt for en riksrettssak mot USAs president Donald Trump. Men ifølge Boston Globe er det ingen voldsom iver blant demokrater i Representantenes hus.

Snakket om riksrett tok seg kraftig opp i forrige uke da tidligere FBI-sjef James Comey vitnet for en senatskomité. Den sparkede politisjefen antydet at Trump forsøkte å overtale ham til å legge bort etterforskningen av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Eksgeneralen er en del av saken om hvorvidt personer i Trumps valgstab konspirerte med Russland for å påvirke USAs valgkamp.

Ivanka Trump: Han føler seg renvasket

Presidentens datter Ivanka Trump ble mandag morgen intervjuet på Fox News og sa at faren følte seg «renvasket» og «utrolig optimistisk». Samtidig ruller saken videre. Tirsdag kveld skal justisminister Jeff Sessions snakke i senatskomiteen.

Fakta: USAs riksrett Ifølge den amerikanske grunnloven kan presidenten avsettes i en riksrettssak. Representantenes hus bestemmer med simpelt flertall om en sak skal åpnes. For en domfellelse kreves det to tredjedels flertall i Senatet. Ingen amerikansk president er felt i riksrett. Andrew Johnson og Bill Clinton ble frikjent. Richard Nixon trakk seg før saken kom opp.

Aktivister presser på

Comeys forklaring forsterket derimot håpet blant aktivister på USAs venstreside om å kaste Trump. Leah Greenberg i Indivisible mente Comey la frem «ugjendrivelige beviser» på motarbeidelse av rettsvesenet, men påpekte at en republikansk kongress ikke vil åpne sak uten «enormt offentlig press». Anna Galland i MoveOn vil hverken la republikanere eller demokrater slippe unna.

– Alle i Kongressen må se seg i speilet og bestemme hvordan de vil overholde sin ed om å forsvare grunnloven og hvilken side de vil stå på i historien, sa Galland i en uttalelse om Comeys vitnemål.

– Ikke viktigste saken

Men om aktivister ser en sannsynlig brå slutt på Trumps presidentskap, er ikke stemningen den samme i USAs kongress. Representanten Katherine Clark fra Massachusetts er blant dem som verver kandidater for Det demokratiske partiet foran mellomvalget i 2018.

– Blant hundrevis vi har snakket med, er det ikke én som sier riksrett er den viktigste saken, sier hun til Boston Globe.

Hun tilkjennegir selv ingen entusiasme for riksrett.

– Vi kan anlegge sak om riksrett, det kan godt tenkes vi har et godt grunnlag, men republikanerne har vist at de er uvillige til å kritisere og holde presidenten ansvarlig. La oss mobilisere, gå ut i gatene, registrere velgere og vinne flertallet i Representantenes hus, sier hun.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Ofte smell i mellomvalg

Blant republikanerne i kongressen er det uro foran valget neste år og for hvordan Trumps svake oppslutning på målingene vil slå ut for dem. Presidentens parti taper i gjennomsnitt 14 seter i Representantenes hus i et mellomvalg – og det er hvis presidenten får godkjent-karakter av flere enn 50 prosent av velgerne. Trump er langt unna det nå. Presidenter med lavere oppslutning, taper nesten 40 mandater. Demokratene trenger neste år 24 for å få flertall.

– Liksom Trumps tvillingsøster

Den republikanske frustrasjonen pipler frem her og der. Nylig ble det lekket et lydopptak der kongresskvinnen Martha McSally fra Arizona snakket med bankfolk om Trump-problemene. Republikanske kongressmedlemmer «går ned med skipet», sa hun.

– Plutselig den 20. januar sees jeg liksom på som Trumps tvillingsøster og er ansvarlig for alt han gjør, tvitrer og sier, sa McSally ifølge Tucson Weekly.

Satser penger på avgang

Det britiske tippeselskapet Ladbrokes sa etter Comeys vitnemål at sannsynligheten for en tidlig Trump-avgang var økt. De gir nå mindre gevinst enn før for å tippe på Trumps fall. Vedder du nå syv kroner, får du 11 tilbake dersom han går av.

– Politiske spillere begynner å tro det er et reelt spørsmål om når – og ikke om – Trump må vinke farvel til Det hvite hus. Og de er villig til å satse penger som kan bli bundet opp i nesten fire år, sier Ladbrokes’ Jessica Bridge i en uttalelse.