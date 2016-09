Aleppo er med sin størrelse og strategiske betydning blitt skueplass for de noen av de hardeste og mest langvarige krigshandlingene i den fem år gamle syriske borgerkrigen.

Rapport om klorbomber

Senest tirsdag kom det, foreløpig ubekreftede, rapporter om at regjeringsstyrker hadde sluppet tønnebomber med klor over et nabolag i Aleppo.

Aktivister sendte ut bilder av mennesker, både voksne og barn, som var innlagt på midlertidige sykehus og led av pustebesvær. Antall rammede oppgis til omtrent 70–80.

Svømmebasseng i gaten

Samtidig går dagliglivet videre i byen. Folk dyrker mat, holder husdyr, bærer vann og selger varer på gaten. Innimellom finner de også tid til rekreasjon. På et bilde nyhetsbyrået Associated Press har formidlet fra Sheik Saaed-strøket, kan man se at en gjeng på seks-syv gutter i barneskolealder har funnet nytte i et prosjektilkrater. Hullet i gaten er blitt fylt opp med vann, og guttene bader og stuper i det lille gatetjernet.

160 kroner for ett kilo sukker

Selv om markedene mange steder er åpne, har mangelen på varer sendt prisene i været. I juli meldte Human Rights Watch fra Aleppo at et kilo ris kostet 115 kroner, et kilo sukker kostet 160 kroner og olivenolje kostet 360 kroner.

– Behovet størst i Syria

Truls Brekke i Unicef var i april med inn til Homs og Aleppo for å få en bedre forståelse for situasjonen i områdene der organisasjonen driver hjelpearbeid.

– Det har vært skrevet og sagt mye om dem som har rømt landet, men de fleste er igjen i Syria, og det er der behovet er størst, sier Brekke.

Bor i telt og nedlagte fabrikker

Han forteller at folk bor i nedlagte fabrikker, uferdige hus, telt og sammen med familie i overfylte boliger uten varme om vinteren.

– Hvordan får folk tak i mat?

– Markedene fungerer i stor grad som før, men prisene er gått i været, både fordi det er vanskeligere å få inn varer og på grunn av stor inflasjon, sier han.

Må pumpe vann fra brønner

Det kan også være farlig å bevege seg utendørs, og nær frontlinjene har folk hengt opp svære seil tvers over gatene for å skjerme for snikskyttere. Før hadde folk innlagt vann hjemme. Nå må de få vann på annet vis. Unicef har oppført vannpumper ved brønner og frakter det rundt i tankbiler til vannposter nær der folk bor. I tillegg distribuerer de vannrenseutstyr der de ikke kommer frem med tankbiler, som i Øst-Aleppo.

Gjør unna skole på kortere tid

Brekke sier det er viktig å få barna til fortsatt å gå på skole. Både for å skape et avbrekk i en ellers tøff hverdag, men også fordi det er nødvendig når de en gang skal gjenoppbygge landet.

– Vi har skoletilbud over hele landet hvor folk har flyktet. Der går det noen ganger i to skift – et om morgenen og et om ettermiddagen – for å kunne ha plass til alle. Mange har mistet skolegang, så vi forsøker også med forsert utdanning med vekt på basisfag som arabisk, engelsk, matte og fysikk. Da gjør barna unna to års pensum på ett år, sier han.

Seil over skolegården mot snikskyttere

Men det er også tilbakeslag. Brekke sier det må settes opp seil over skolegårdene for å forhindre innsyn for snikskyttere.

– Et sted hjalp vi til med å bygge en levegg som skulle skjerme, og flere foreldre sendte barna sine dit. Men i ettertid er skolen angrepet og nedlagt, sier han.

Dina (10) jobber nattevakter på kjeksfabrikk

Mange av barna sliter også med å få møtt opp på skolen. I Homs møtte Unicef-teamet ti år gamle Dina som hadde flyktet fra Palmyra sammen med familien på fem. Fra klokken 18 til klokken 6 jobbet hun på kjeksfabrikk. Hun kuttet opp kjeks, dyppet dem i sjokolade og pakket dem i esker. For denne 12-timers nattevakten fikk hun lønn tilsvarende 6 kroner og 50 øre.

Brøt sammen i gråt

– Hun hadde ikke hatt en eneste fridag på to år. Hun brøt sammen i gråt av utmattelse da hun fortalte sin historie, sier Brekke. Foreldrene var etter flere år med krig ikke lenger i stand til å sørge for familiens behov. Brekke sier de også traff fabrikkbarn i Aleppo og unger som jobbet med å selge frukt og grønt på gaten.

FN: Svært urolig

FN har flere ganger slått alarm om de grufulle forholdene i byen. En FN-talsperson i Syrias hovedstad Damaskus sier til Aftenposten at de er svært urolige over forholdene i Aleppo.

Siden 22. august har det ikke vært mulig å frakte inn hverken humanitære eller kommersielle varepartier til Øst-Aleppo, der over 250.000 holder til.

– Mangelen på tilgang for varer har ført til drastiske prisøkninger. Grønnsaker, hermetikk, sukker og drivstoff er ikke tilgjengelig. Elektrisitet finnes kun gjennom felles generatorer, opplyser en FN-talsperson i Damaskus til Aftenposten.

Før borgerkrigen ble folketallet i Aleppo anslått til å være minst 2,3 millioner. FN anslår at det nå er rundt 1,8 millioner mennesker som trenger hjelp i byen.

