Aleppos siste barnesykehus bombet mens det behandlet ofre for klorgassangrep

Tirsdag erklærte Russland slutten på en tre uker lang midlertidig pause i kampen mot opprørerne i Syrias nest største by.

De mer enn 250.000 sivile som fortsatt befinner seg i byens østlige deler, tilbrakte natt til fredag i kjellere og bomberom etter noen av de mest intense angrepene siden offensiven startet opp igjen.

En korrespondent for nyhetsbyrået AFP i byen forteller at han hørte lyden av provisoriske tønnebomber, som brukes av Syrias regjering, fram til midnatt, og så på nytt i morgentimene.

The Guardian melder at Aleppos eneste barnesykehus nå er ute av drift etter angrepene. Sykehuset behandlet ofre for det som skal ha vært klorgassangrep, ifølge avisen.

Ifølge en syrisk legeforening ble byen angrepet med klorgassvåpen fra syriske fly.

ABDALRHMAN ISMAIL / X03740

Angrepene fredag rammet blant annet et bygningskompleks der fire sykehus holder til. Barnesykehuset al-Hakim var et av disse, melder flere kilder.

– Reddet kuvøser

Personale ved barnesykehuset måtte redde kuvøser med spedbarn i sikkerhet da sykehuset ble bombet for andre gang denne uken.

Nyhetsbyrået AP har vært i kontakt med en lege ved sykehuset, som opplyser at personalet måtte flytte 14 spedbarn til en annen klinikk i nærheten, mens bombeangrepene fortsatte.

En video fra Al Jazeera viser dramatikken inne på sykehuset da dette skjedde:

– Da vi kjørte ut med ambulansen, ble det skutt fra kampfly og med artilleri. Men takk gud, vi ble ikke truffet, sier legen, som bare oppgir fornavnet sitt, Hatem, av frykt for represalier mot familien.

Brann og evakuering

Både barnesykehuset og naboklinikken er stengt som følge av bombingen. Totalt tre sykehus skal være rammet.

– Sykehuset med kodenavnet M1 er nå ute av drift som følge av luftangrep, sier legen Ayham al-Zoebi i hjelpeorganisasjonen Union Of Medical Care And Relief Organization (UOSSM). Sykehuset har en blant annet en avdeling for større kirurgiske inngrep.

Al-Zoebi føyer til at sykehusets generatorer ble truffet og at det brøt ut brann, noe som førte til evakuering.

ABDALRHMAN ISMAIL / X03740

Aktivister og menneskerettsgrupper har beskyldt både president Bashar al-Assads regime og deres allierte Russland for målrettede angrep mot sykehus i opprørerkontrollerte områder. Russiske myndigheter har avvist påstandene.

Sivile drept

Syriske regjeringsstyrker forsøkte å ta kontroll over nabolaget Sheikh Said sør i byen, men der ble de slått tilbake av opprørsstyrker, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Opprørene svarte med å skyte mer enn et titall raketter mot regjeringskontrollerte deler av byen, sier eksilgruppa.

Ifølge SOHR er minst 65 sivile drept i angrep siden offensiven ble gjenopptatt tirsdag.

I et leserinnlegg i Washington Post advarer syriske leger og redningsarbeidere om at 250.000 mennesker som er innesperret i Aleppo vil miste mat- og medisinreserver innen 20 dager, noe som kan føre til «massesult».