Alle 22 arresterte etter Manchester-terror er blitt løslatt

Den libysk-britiske Abedi detonerte en hjemmelaget bombe utenfor Manchester Arena klokken 10.31 mandag 22. mai i det en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande sluttet. I løpet av to timer kjente politiet angriperens identitet. I de neste dagene ble 22 personer i kretsen rundt Abedi pågrepet.

Løslatt uten siktelse

– I slike etterforskninger forsøker vi å pusle sammen angriperens siste bevegelser og finne ut om de fikk hjelp. Dette har vært et hovedspor i etterforskningen av denne saken, sier Russ Jackson, en antiterrorsjef i politiet, i en uttalelse søndag.

Han sier de arresterte 22 personer mistenkt for terrorisme, men to ble løslatt nesten med en gang.

– De gjenstående er nå løslatt uten siktelse, sier Jackson.

– Mistenkelige innkjøp

Han opplyser at de 20 er blitt avhørt mange ganger om sin kontakt med Abedi. Polititoppen opplyser at «noen av de pågrepne og nå løslatte» har gitt helt uskyldige forklaringer på sin kontakt med Abedi og at politiet er fornøyd med disse forklaringene. Han sier imidlertid også at etterforskningen har avdekket at individer har gjort mistenkelige innkjøp av materialer som kan brukes i bomber.

– Vi sa i starten av etterforskningen at vi raskt måtte finne ut om angrepet var begått av en enkeltperson eller et nettverk. Vi har gjort store fremskritt med dette og er nå langt på vei sikre på hvem som ikke var involvert og hvem som fortsatt kan være det, sier Jackson.

Over 1000 politifolk

Etterforskningen av saken er en av de største noensinne for Manchester-politiet. Flere enn 1000 politifolk har vært involvert. Hundrevis av timer med film fra overvåkingskameraer er gjennomgått. 700 mobiler og andre teknologiske innretninger er beslaglagt. Etterforskningen fortsetter ifølge politiet med full styrke. En rekke bilder av Abedi er offentliggjort i håp om ytterligere tips.

Greater Manchester Police/Reuters/NTB scanpix

Sendte penger utenlands

Politiet sier de nå har god oversikt over hvor Abedi har befunnet seg fra time til time. Han forlot Storbritannia 15. april og reiste til Libya. Han vendte tilbake 18. mai og kort tid etter viser overvåkingsfilm at han kort tid etter gjorde innkjøp til bomben, blant annet muttere. Han sendte også penger utenlands

Bilen som er satt i sammenheng med angrepet, ble kjøpt to dager før reisen til Libya.

Angriperens bror, Hashem Abedi, reiste sammen med ham til Libya 15. april. Han er pågrepet der og politiet i Manchester sier de vil avhøre ham. Ifølge libyske myndigheter har han vedgått å ha hjulpet broren med forberedelsene til angrepet.

Bråk i park søndag

I sentrum av Manchester ble det rabalder da den antiislamistiske bevegelsen English Defence League holdt demonstrasjon søndag ettermiddag. Demonstrantene støtte sammen med motdemonstranter og store politistyrker var utkalt for å holde partene fra hverandre.