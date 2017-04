Alle de 103 Kiwi-butikkene i Danmark legges ned

Det skriver den danske dagligvaregrupperingen Dagrofa, hvor Norgesgruppen eier 49 prosent av aksjene, i en pressemelding fredag.

Norgesgruppen inngikk i desember 2007 en intensjonsavtale med Dagrofa, og året etter ble kjeden lansert i Danmark.

Kiwi har 103 butikker fordelt over hele Danmark. 30 av butikkene gjøres om til Spar eller Meny, mens resten stenges. Det kommer til å skje i løpet av de neste månedene.

Nedleggelsen innebærer at 1.600 ansatte blir oppsagt, mens 800 ansatte skal fortsette i andre butikker som eies av Dagrofa.

Nedleggelsen har vært en vanskelig beslutning, sier konsernsjef Per Thau.

– Men vi må bare erkjenne at det ikke har lyktes å få ordentlig fotfeste på et lavprismarked som er preget av hard konkurranse og manglende inntjening, sier han i pressemeldingen.

