Medarbeiderne med færre arbeidstimer vil få lønnen nedjustert med en firedel, men får ellers beholde de samme godene som alle andre ansatte, skriver Washington Post , avisen som eies av Amazons grunnlegger og administrerende direktør Jeff Bezos.

Mange av Amazons titusenvis av ansatte jobber allerede deltid, men under den nye ordningen vil hele team inkludert ledere settes opp med 30 timers jobb i kalenderen.

– Dette initiativet er laget med tanke på Amazons mangfoldige arbeidsstyrke. Det er ikke sikkert at den tradisjonelle heltidsuken passer alle. Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø som er skreddersydd for en ukeplan med færre timer og samtidig fostrer suksess og vekst, uttaler Amazon.

Jeff Bezos er kjent som en tøff toppsjef, og Amazon er flere ganger blitt kritisert for krevende arbeidsvilkår.

I 2015 stilte en rekke tidligere og daværende ansatte til intervju med New York Times og beskrev selskapet som et en arbeidsplass preget av prestasjonspress.

– Jeg så folk bli utbrent. Jeg så nesten alle menneskene jeg jobbet med gråte ved pultene sine, forklarte tidligere ansatte, ifølge Ritzau.

Amazon benektet New York Times' framstilling og beskyldte avisen for å ha oversett eller utelatt nøkkelelementer i sine undersøkelser.

Amazon har om lag 245.000 ansatte, deltidsansatte inkludert.