Ambulansesjåfør i en konfliktsone? - Da må du regne med å bli angrepet

I Syria er det nå blitt farligere å være på et sykehus enn ikke å være der. Å kjøre ambulanse er trolig enda farligere, tror Røde Kors.

Da FN i mai fordømte angrep på medisinske institusjoner i Syria, så viste de til en undersøkelse foretatt av ICRC, Det internasjonale røde kors. Den viste at det i løpet av tre år i 11 land hadde vært 2400 angrep på pasienter, helsearbeidere, helsetransport eller helseinstitusjoner.

– 730 av de 2400 sakene dreide seg om angrep på medisinsk transport, sier rådgiver Frederik Siem i Norges Røde Kors. – Vi regner med at dette bare er toppen av isfjellet og at det reelle antallet angrep på ambulanser er mye høyere. Hvis en ambulansesjåfør blir stoppet og banket opp, er det dessverre ikke noe som havner i nyhetene.

Ambulanser misbrukes

Et målrettet angrep på en ambulanse er en krigsforbrytelse, likevel skjer angrep og sykebiler blir stoppet i kontrollposter, noen ganger så lenge at det er til fare for pasientens liv.

Noe av bakgrunnen er stadige tilfeller av misbruk av ambulanser, for eksempel til transport av våpen. Eller som i Bagdad i 2003, da en ambulanse ble fylt opp med sprengstoff og sprengt i luften utenfor Røde Kors’ lokaler.

– Plutselig måtte alle ambulanser sjekkes nærmere. Sikkerhetsstyrkene stolte ikke lenger på ambulansene og slapp dem ikke lenger raskt gjennom kontrollpostene, sier Siem.

ABDALRHMAN ISMAIL/Reuters/NTB Scanpix

– Ambulanse i Syria fraktet granater

I Syria er det kommet påstander om at den frie syriske hæren har fraktet granater og skytevåpen. En video som viser en ambulanse med kassevis med maskingevær og granater er blitt lagt ut av nettstedet LiveLeak.

Tyrkiske folkevalgte har hevdet at tyrkiske sikkerhetsstyrker har forsynt opprørere i Syria ved hjelp av ambulanser.

Israelske myndigheter er blitt kritisert for å ha angrepet sykehus, og har svart med å anklage Hamas for å misbruke sykehus og ambulanser til å skjule våpen.

Den andre bomben er for ambulansepersonellet

I Libanon er faren for å bli rammet av selvmordsbombere nå blitt så stor at ambulansesjåførene har måttet legge om rutinene.

– Det er blitt vanlig for terrorister å legge ut to bomber. Den første skal drepe eller skade noen, mens den andre, som er stilt inn til å eksplodere noe senere, skal ta med seg helsepersonell og andre som kommer til, sier Siem. – Ambulansepersonellet må gjøre et vanskelig valg. På den ene siden vil de hjelpe dem som er blitt skadet, men de må også tenke på sin egen sikkerhet. Dermed risikerer de også å bli utsatt for trakassering fra folk som kjenner dem som ble rammet av en bombe, og som ser ambulansene som blir stående og vente like ved de skadede mens de venter på at politiet skal gi dem klarsignal.