Amerikaner løslatt i Nord-Korea

USAs utenriksminister Rex Tillerson bekreftet tirsdag at Warmbier var på vei til USA etter å ha blitt sluppet fri fra fengsel i Nord-Korea.

Ifølge avisa Washington Post er det helsemessige årsaker til at Warmbier ble løslatt. Avisen skriver at amerikaneren har ligget i koma i Pyongyang i over ett år.

Warmbiers foreldre forteller til avisen at de ble fortalt at sønnen hadde blitt syk av botulisme og fikk en sovetablett som han ikke har våknet av.

– Vår sønn kommer hjem. For øyeblikket betrakter vi det som om han hadde vært i en ulykke, sier faren Fred Warmbier til avisen.

Ifølge Tillerson er amerikanske myndigheter i kontakt med nordkoreanske myndigheter for å få løslatt tre andre amerikanske statsborgere som sitter fengslet i landet.

Warmbier (22) besøkte Nord-Korea sammen med flere andre studenter da han ble pågrepet i januar i fjor og deretter dømt til 15 års straffarbeid for å ha stjålet en propagandaplakat fra hotellet han og reisefølget hans bodde på.

Nyheten om løslatelsen kommer samme dag som den tidligere amerikanske basketballstjernen Dennis Rodman er tilbake i Nord-Korea.