Amerikaner satt fri i Nord-Korea har alvorlige nevrologiske skader

22 år gamle Otto Warmbier lå i koma da han ble sendt hjem til USA etter 17 måneder i nordkoreansk fangenskap. Han sonet en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

– Ottos tilstand er stabil, men han har fått en alvorlig nevrologisk skade, sa Kelly Martin som er talskvinne for UC Health University i Cincinnati, torsdag.

Faren til studenten, Fred Warmbier, sier han ikke har noen tro på den nordkoreanske forklaringen om at sønnen falt i koma som følge av botulisme og en sovepille.

Han sier at sønnen har ligget i koma siden dagen etter at han ble dømt for over ett år siden, og at han har blitt behandlet brutalt og terrorisert mens han var i fangenskap.