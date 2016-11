Amerikansk angrep i Afghanistan drepte minst 30 sivile - nå skal det granskes av FN

Angrepet har vekket sterke reaksjoner i provinsen Kunduz. Foreldre har båret sine døde barn gjennom gatene i sorg.

Søndag kveld kunngjorde FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA) at de vil etterforske saken.

– Undersøkelser peker mot at luftangrepet drepte minst 32 sivile og at ytterligere 19 sivile ble skadet. De fleste av dem var kvinner og barn, skriver UNAMA i en pressemelding.

USA har erkjent at luftangrepet trolig resulterte i sivile tap, og også det amerikanske militæret har lovet full gransking.

Det er andre gang på litt over ett år at et amerikansk luftangrep har truffet sivile mål i Kunduz-provinsen. I oktober i fjor mistet 42 mennesker livet da amerikanske styrker bombet et sykehus drevet av Leger Uten Grenser.

– Sivile tap er uakseptabelt og svekker arbeidet som gjøres for å skape fred og stabilitet i Afghanistan, sier Tadamichi Yamamoto, FNs spesialutsending til Afghanistan.

Angrepet torsdag ble utført etter at to amerikanske soldater og tre afghanske spesialsoldater ble drept i en skuddveksling.

OMAR SOBHANI / X02487

NASIR WAKIF / X03841

