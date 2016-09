Amerikansk etterretning fornærmet Kina

Det gikk ikke upåaktet hen at USAs president Barack Obama ikke ble tilbudt noen flytrapp med rød løper da han landet i Hangzhou. Flere tolket det som en klar fornærmelse, men presidenten ba selv journalister om å ikke tolke for mye ut av det.

Forsuring av stemningen

USAs militære etterretningstjeneste (DIA) bidro til ytterligere forsuring av stemningen da de la ut et twitter-innlegg med lenke til en nyhetssak om mottakelsen av Obama med teksten «stilig som alltid Kina».

Innlegget ble senere fjernet, men ikke før det hadde nådd flere store nyhetsredaksjoner. Dermed måtte Defense Intelligence Agency (DIA) ut og beklage.

– Tidligere i dag ble det publisert et innlegg om en nyhetsartikkel fra denne kontoen og det representerer ikke DIAs holdninger. Vi beklager.

Kjeftet på pressefolk

I tillegg til den manglende flytrappen, har flere amerikanske journalister reagert på at de fikk kjeft av en kinesisk tjenestemann da de skulle dekke presidentens ankomst.

Da Obama kommenterte hendelsene poengterte han at en av grunnene til at det ble spent er at USA har en annen innstilling til pressen enn i mange andre land.

– Vi lar ikke våre verdier og idealer ligge igjen når vi reiser av sted. Men det kan skape en viss friksjon, sa han.

