Amerikansk general: IS-ledere rømmer Mosul, fremmedkrigerne må forsvare IS-byen

Ledere i Den islamske staten (IS) flykter fra Mosul, samtidig som irakiske soldater og de ulike koalisjonsstyrkene rykker stadig nærmere byen i Nord-Irak.

Det hevder generalmajor i den amerikanske hæren, Gary Volesky i en videokonferanse onsdag. Han leder bakkeoperasjonen til den amerikanskstyrte koalisjonshæren i Irak.

– Vår melding til Daesh er at deres ledere forlater dem. Vi har observert bevegelser ut av Mosul, sier Volesky, som brukte det arabiske kallenavnet på IS.

– Rømlinger angripes fra luften

Generalen ville ifølge AFP ikke opplyse hvor mange ledere som hadde forlatt byen og hvor de flyktet. Men forteller at de ble utsatt for luftangrep under flukten.

– Jeg overlater til våre missil-operatører å spore dem opp, sa Volesky fra Bagdad onsdag ettermiddag.

Forsker i Mosul: Kan ende som Berlin etter andre verdenskrig

Hvor er Baghdadi?

Ifølge kurdiske kilder som Reuters har snakket med, finnes det etterretningsopplysninger om at lederen for IS, Abu Bakr al-Baghdadi, fortsatt befinner seg i Mosul.

Men dette er langt fra sikkert. Andre kilder har tidligere hevdet at Baghdadi forlot byen for noe tid siden.

– Utlendingene vil bli igjen

Det er anslått at det befinner seg mellom 3.500 og 5.000 IS-krigere i Mosul, mens en overlegen angrepsstyrke på ca. 30–35.000 soldater fra den irakiske hær og deres allierte nærmer seg.

I ekstremistgruppens siste bastion i Irak befinner det seg et ukjent antall fremmedkrigere fra Asia, Afrika og Europa.

Den amerikanske armégeneralen tror disse utenlandske fremmedkrigere vil utgjøre en storpart de som blir igjen i et siste forsvar av Mosul.

– Ikke mulig å snike seg ut blant sivile

Volesky opplyste at alle som flykter fra Mosul vil bli grundig sjekket av irakiske styrker

– Det blir derfor vanskelig for dem å blande seg med lokalbefolkningen fordi det er så mange fremmedkrigere fra så ulike steder i verden. Vi forventer at det er de som blir igjen og kjemper, ettersom de ikke har noe sted å ta veien, sa Gary Volesky.

Britiske RAF deltar også i slaget om Mosul. Onsdag la de ut video av hvordan deres Typhoon-jagerfly og droner angriper IS-kjøretøy i kamp sør-øst for Mosul:

Møtt av anklager fra Syria og Russland

Nylig anklaget den syriske hæren at den internasjonale koalisjonen planla å la IS-krigere få flykte over grensen til Syria.

Syria-partnere Russland fulgte opp temaet onsdag.

– Vi håper våre partnere i den internasjonale koalisjonen innser det som kan bli konsekvensene av store grupper med omstreifende IS-krigere i Midtøsten-regionen. De må tilintetgjøres på stedet, ikke drives fra et land til et annet, sa Gerasimov til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Han advarte mot å lå IS-krigere fra Mosul få uhindret ta seg over til Syria.

– Tusenvis av sivile har den siste tiden forlatt Mosul i retning av Syria, fordi det kun er i denne retningen det har vært åpne fluktveier ut av den invasjonstruede millionbyen.

Første slag i propagandakrigen

Amerikanske og irakiske ledere har etter offensiven startet mandag uttalt at fremrykningen har gått raskere enn ventet.

Samtidig har kurdisk TV sendt direkte fra kamphandlingene. De har fått utstyre peshmerga-soldater med kamera på hjelmene eller har fulgt i hælene på seiersikre kurdiske krigere.

Onsdag forsøkte IS å slå tilbake meldingene om desperasjon, oppløsningstendenser og at jihadistene rømmer sisteskansen med halen mellom bena.

Faksimile Sky News

«Innbygger»: - Bedre enn normalt i Mosul

Samtidig som irakiske og kurdiske tropper rykker inn i landsbyer stadig nærmere Mosul, la ekstremistgruppens propagandakanal Amaq ut videoopptak som viser IS-krigere på behersket patrulje i gatene i midt på natten i Mosul.

I en annen video blir angivelig innbyggere intervjuet og forteller at det er trygt og roligi Mosul. En av personene forteller sågar at situasjonen i Mosul er bedre enn normalt, rapporterer Sky News.