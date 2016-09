Amerikansk toppuniversitet solgte slaver på 1800-tallet. Nå vil de gjøre opp for seg

Prestisjeuniversitetet Georgetown i Washington DC kunngjorde torsdag at de vil anerkjenne og beklage sin historiske tilknytning til slavehandel gjennom en rekke tiltak.

Ett av dem er å gi etterkommere av slaver som ble solgt av skolen fordeler, dersom de søker skoleplass ved universitet.

Det opplyste universitetspresident John DeGioia i en kunngjøring på universitetets hjemmeside.

«Vi vil gi etterkommere den samme vurderingen som vi gir medlemmer av Georgetown-samfunnet i opptaksprosessen» skriver DeGioia.

Det innebærer at etterkommere får en fortrinnsrett, slik barn og barnebarn av tidligere studenter allerede får, skriver The New York Times.

Tidligere president Bill Clinton, tidligere høyesterettsdommer Antonin Scalia og tidligere president Lyndon B. Johnson er blant dem som har studert ved det anerkjente universitetet.

Solgte slaver for å betale gjeld

Georgetown ble grunnlagt av jesuittprester på slutten av 1700-tallet. Skolen var avhengige av salg av råvarer og slaver ved plantasjer i sørstatene for å finansiere driften av universitetet.

I 1838 solgte prestene som drev universitetet 272 slaver for å betale ned gjeld universitetet hadde pådratt seg.

En gruppe ved universitetet har det siste året undersøkt Georgetowns deltakelse i slavehandel og hva som skjedde med slavene.

Torsdag la komiteen frem en rapport om funnene, og foreslo en rekke tiltak for å anerkjenne og beklage det universitetet har gjort.

Skal oppsøke etterkommere

Ved siden av å prioritere etterkommere av slavene som ble solgt i opptaksprosessen, vil universitetet blant annet opprette et minnesmerke for de 272 slavene.

DeGioia opplyser i kunngjøringen at universitetet også vil etablere et institutt for slavestudier. To av Georgetowns universitetsbygninger skal få nye navn for å hedre slavene som ble solgt.

DeGioia sier også at universitetet vil oppsøke etterkommerne av slavene for å rekruttere dem til universitetet, der de altså skal bli prioritert foran andre studenter i opptaksprosessen.

– Vi håper at vi kan skape et forhold til Georgetown som vil føre til ekte forsonelse, sier Karran Harper Royal, som organiserer en gruppe for etterkommerne av slavene, til Reuters.

– Går lengre enn noen annen institusjon

Flere kjente amerikanske universitetet som Brown og Harvard har tidligere anerkjent og beklaget å ha vært delaktig i slavehandel.

Men ifølge professor Craig Steven Wilder ved The Massachusetts Institute of Technology, som har forsket på slaveri, er Georgetowns planer spesielle.

– Det går lengre enn noen annen institusjon. Dette er å ta skritt som mange universiteter har vegret seg for å ta, sier Wilder til New York Times.

Professoren mener imidlertid det er for tidlig å si hvor effektivt og meningsfullt initiativet fra universitetets ledelse vil bli.

Mener etterkommere må få erstatning

Om det er gjort nok for å anerkjenne og beklage overgrepene mot slaver i USA, er et tema som lenge har skapt debatt.

Flere mener at etterkommerne av slaver har rett på erstatning for behandlingen deres forfedre fikk.

Black Lives Matter-bevegelsen er blant dem som har lagt frem dette som et av sine krav.

En gruppe innflytelsesrike jurister og forskere, kalt The Reparations Coordinating Committee, har rettet søkelys mot institusjoner de mener har profittert på slaveri og dermed bør betale erstatning.

Ifølge ABC News har gruppen planer om å reise søksmål mot regjeringen og store selskaper. Kravene om erstatning møter imidlertid motstand i konservative miljøer, skriver nyhetsnettstedet.