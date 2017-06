Bak lukkede dører i europeiske hovedsteder, gir amerikanske diplomater beskjed til allierte: Til tross for Donald Trumps mange Twitter-meldinger, er det ikke skjedd dramatiske endringer i amerikansk politikk.

Dette får Aftenposten bekreftet fra ulike kilder.

Endringer i politikken kan komme, men hittil har de i liten grad gjort det. Derfor oppfordres de allierte til mer å «se på hva USA gjør, enn hva presidenten tvitrer».

– Dette høres umiddelbart kjent ut, sier en forsiktig kilde i Utenriksdepartementet til Aftenposten.

En annen norsk diplomat med lang fartstid i å tolke USA, sier at signalene fra amerikanerne er forvirrende: På den ene siden er det de som viser til de lange linjene, og så er det Trumps tvitring.

– Det store problemet er at apparatet ikke er på plass. Dermed er det ikke lett å få vite hva som er USAs politikk, sier kilden.

For etter fem måneder bak seg i Det hvite hus er fortsatt en lang rekke stillinger ubesatt i administrasjonen, og det svekker gjennomføringskraften.

Lodgaard: Oppsiktsvekkende

Nestoren i norsk utenrikspolitisk forskning, seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI, sier at det er oppsiktsvekkende at diplomater nærmest advarer mot presidenten. På den andre siden er tegnene tydelige.

– Vi har sett en rekke sentrale personer i administrasjonen som har vært i Europa og sagt at forpliktelsene til NATO ligger fast, mens Trump selv stryker dette fra sitt manus på toppmøtet. Det logiske er at han gjennom å skape denne forvirringen, bidrar til å legge økt press på andre. Det vil si få europeerne til å øke bidraget til Forsvaret, sier Lodgaard.

Det Lodgaard tenker på er det som omtales som «The Grownups» og av andre som «Axis of Adults.» Den består blant annet av tidligere general og nå forsvarsminister James Mattis, den tidligere Exxon-sjefen Rex Tillerson i Utenriksdepartementet, etterrerningsguruen H.R. McMaster som leder av Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Disse fremheves som garantistene for at Trump-administrasjonen holder seg på skinnene.

Det renommerte nettstedet Politico skrev i en nyhetsanalyse for kort tid siden hvordan Trump åpenbart ignorerer den formen for voksen-oppførsel som «aksen av voksne», ønsker seg.

Senest etter at Qatar ble isolert: En utvikling som Trump tok æren for på Twitter, mens hans eget utenriksdepartement offisielt forsøkte å megle i konflikten.

Gode forhold til Norge

Amerikanske toppdiplomater understreker at forholdet til Norge er bedre enn på lenge. De innrømmer at det er uheldig at Donald Trump ikke nevnte artikkel fem i NATO og dermed sikkerhetsgarantien da han nylig var på NATO-toppmøtet. Men stilt overfor dette er beskjeden fra USA: Under Trump har vi økt vårt nærvær i Europa. Det gjelder Polen og Baltikum.

Norske toppdiplomater Aftenposten har snakket med, virker ikke beroliget så lenge Trump ikke ordlegger seg på samme måte som USAs forsvarsminister James Mattis og utenriksminister Rex Tillerson.

Fakta: NATO artikkel 5 Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten som er NATOs «grunnlov» er artikkel 5, som slår fast at et væpnet angrep mot en eller flere av de tilsluttede state, r skal betraktes som et angrep mot dem alle. Dette kalles sikkerhetsgarantien. Kilde: Store Norske Leksikon

Vi er mer i Europa enn på mange år

Skeptiske norske politikere og diplomater får høre at amerikanerne nå er til stede i Norge, med de amerikanske styrkene som for tiden øver med utgangspunkt på Værnes.

Disse synspunktene fant også gjenklang i kommentarene fra statsminister Erna Solberg (H) etter den siste spontane spørretimen for en uke siden. Opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) fulgte også opp i samme toneleie og viste til at det ikke var i Norges interesse å spisse til noen konflikt med Trump-administrasjonen.

– Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg (H) i den muntlige spørretimen.

I briefingen fra amerikanske diplomater vises det til at knuter på tråden over Atlanteren ikke har ført til varig svekkelse av båndene tidligere. George W. Bush’ åtte år i Det hvite hus var en utfordring, men alliansen ble ikke svekket.