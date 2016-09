Amerikanske luftfartsmyndigheter: Ikke bruk den nye Samsung-mobilen på fly

Reisende frarådes å slå på eller lade mobilen om bord, og FAA sier at mobiltelefonene ikke skal pakkes i bagasje som sjekkes inn. Flyselskaper og luftfartsmyndigheter er bekymret for at mobilen kan begynne å brenne.

Samsung Electronics tilbakekalte forrige uke den nye toppmodellen Galaxy Note 7 kun to uker etter lanseringen, etter at det var registrert 35 tilfeller der batterier har eksplodert under lading.

Det sørkoreanske selskapet stoppet også salget i ti land, blant dem Australia. De australske flyselskapene Qantas, Jetstar og Virgin besluttet på eget initiativ at passasjerer ikke får bruke eller lade Samsung-telefonen mens flyet er i luften. (©NTB)