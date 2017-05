Amerikanske medier: Comey ba om mer penger for å etterforske Trumps Russland-koblinger like før han fikk sparken

The New York Times bygger på informasjon fra tre ulike tjenestemenn med kjennskap til forespørselen. Også The Washington Post melder det samme, basert på to anonyme kilder.

The Times’ kilder opplyser at James Comey ba om en «betydelig økning» i midler og mannskap for å etterforske den russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen.

Comey kom med forespørselen under et møte med visejustisminister Rod J. Rosenstein forrige uke. Også medlemmer av Kongressen ble orientert om at Comey hadde bedt om mer penger til etterforskningen, skriver nyhetsbyrået AP.

FBI etterforsker om det var forbindelser mellom Trumps valgkampapparat og russerne som, ifølge amerikansk etterretning, hacket Det demokratiske partiet og forsøkte å påvirke valget.

Trump: – Vil takke meg

Den mektige og omstridte FBI-sjefen fikk sparken tirsdag. Avskjedigelsen kom på anbefaling fra Rosenstein og justisminister Jeff Sessions, ifølge Det hvite hus.

Forvirret av Russland-saken? Les dokumentaren: Kan nettverket av skjulte bånd til Russland bli Trumps Watergate?

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

«Når ting roer seg, kommer de til å takke meg», skrev Trump i en av flere Twitter-meldinger onsdag der han forsvarte beslutningen.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Flere har stilt spørsmål ved om Comey måtte gå fordi han gravde for dypt i de påståtte båndene mellom Russland og Trump.

– Han gjorde ikke en god jobb, sa presidenten onsdag til pressen i Det hvite hus.

Både republikanere og demokrater i Kongressen har uttrykt sterk bekymring for sparkingen. Flere krever nå at Trump må gå med på at det utnevnes en uavhengig spesialetterforsker for å granske den russiske innblandingen i valget.

Både FBI, som har ansvaret for å forhindre utenlandsk etterretningsvirksomhet i USA, og Representantens hus og Senatet undersøker nå om det var forbindelser mellom Trump-leiren og russerne.

Pence støtter Trump

Trump tok en riktig avgjørelse på et riktig tidspunkt, mener visepresident Mike Pence om sjefens avsettelse av Comey. Pence troppet onsdag opp i Kongressen og forsvarte presidentens overraskende beslutning om å sparke FBI-direktøren, skriver NTB.

Visepresidenten mener avgjørelsen ikke kan knyttes til granskingen av kontakter mellom Trumps valgkampapparat og Russland.

Joshua Roberts / Reuters / NTB scanpix

Omstridt FBI-sjef

Comey har fått kraftig kritikk fra alle kanter det siste året for sin håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av privat e-post da hun var utenriksminister.

FBI etterforsker også om det var bindinger mellom Trump-kampanjen og Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i fjor. Comey bekreftet i mars at byrået etterforsker kretsen rundt Trump, og at etterforskningen startet allerede sommeren 2016.