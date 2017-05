Amerikanske medier: Israel var kilden til gradert informasjon Trump skal ha gitt til russerne

The New York Times gjengir opplysninger som de skal ha fått fra nåværende og tidligere statlige ansatte som kjenner til hvordan etterretningsinformasjonen er innhentet. Også CNN siterer kilder i diplomatiet som opplyser det samme.

Det hvite hus har ikke kommentert opplysningene om at informasjonen skal ha kommet fra Israel.

Heller ikke Israels USA-ambassadør, Ron Dermer, vil bekrefte eller avkrefte saken, men han sier i en uttalelse at forholdet til USA fortsatt er sterkt:

– Israel har full tillit til etterretningsutvekslingen vi har med USA, og vi ser frem til å utvikle det forholdet videre i årene som kommer under president Trump, sier han.

Fryktet Trump-lekkasjer allerede før innsettelsen

Likevel ble det allerede i januar klart at israelske etterretningsmyndigheter var nervøse før Trump overtok som president.

Den israelske avisen Yedioth Ahronoth skrev en uke før innsettelsen at etterretningskilder uttrykte uro for at informasjon de delte med Trump-administrasjonen ville bli delt med Russland, som igjen kunne videreformidle det til Iran.

Og kilder i Israel motsier i dag landets USA-ambassadør. To israelske etterretningskilder bekrefter overfor nettstedet Buzzfeed at informasjonen Trump delte med russerne faktisk kom fra Israel, og at myndighetene der er rasende.

– Å høre at etterretningen vår er delt med andre, uten at vi får vite om det på forhånd? Det er, for oss, en bekreftelse av vår aller største frykt, sier en av etterretningskildene til Buzzfeed.

Lahav Harkov, en politisk reporter ved avisen Jerusalem Post, sier på Twitter tirsdsag at israelske myndigheter nå vurderer å avlyse Trumps planlagte reise til landet:

Government sources are speculating to me that Trump's visit may be canceled. https://t.co/PLRop3qbOv — Lahav Harkov (@LahavHarkov) May 16, 2017

Avviste ikke at Trump delte gradert informasjon

Det var The Washington Post som første meldte at Trump hadde delt hemmeligstemplet informasjon med Russlands utenriksminister og USA-ambassadør.

Senere ble saken bekreftet av blant annet Reuters, CNN og The New York Times.

Trump forsvarte tirsdag informasjonsutvekslingen med russerne, og skrev på Twitter han er i «sin fulle rett» til å dele det han kalte «fakta om terrorisme og sikkerhet i luftfarten».

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver General H. R. McMaster sa på en pressekonferanse tirsdag at Trump ikke har delt informasjon med russerne på en upassende måte. Han ville derimot ikke avvise at informasjonen Trump delte med russerne, var gradert.

– Vi snakker ikke om hva som er gradert og hva som ikke er det, sa han.