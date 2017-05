Amerikanske medier: USA vil forby bærbar PC på fly fra Europa

I mars innførte USA og Storbritannia forbud mot å ta med store elektroniske apparater som kamera og PC inn i kabinen på flyruter fra en rekke land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Begrunnelsen var at det utgjør en sikkerhetsrisiko.

De siste dagene har det versert nyhetsmeldinger om at USA vurderer å utvide forbudet til også å gjelde flyvninger fra andre land.

Onsdag skriver nyhetsnettstedet The Daily Beast at det amerikanske beredskapsdepartementet, Department of homeland security (DHS), vil utvide forbudet til å gjelde flyvninger fra Europa til USA. Nettstedet viser til kilder i europeiske beredskapsmyndigheter.

Forbudet ble innført fordi myndighetene i USA frykter at terrorister har kommet frem til en måte de kan forvandle en bærbar datamaskin til en bombe.

Luftfarten frykter flere branner

Det amerikanske beredskapsdepartementet vil ikke bekrefte utvidelsen overfor The Daily Beast, men uttaler:

– Det er ikke tatt noen endelig beslutning om å utvide forbudet mot store elektroniske apparater inne i flykabinen. Men det er til vurdering. DHS evaluerer kontinuerlig trusselbildet og vil gjøre endringer når det er nødvendig for å holde flyreisende trygge.

Den amerikanske luftfartsindustrien frykter dette vil føre til flere branner fra lithiumbatterier i elektroniske apparater som er pakket i bagasjerommene på fly.

Bare i fjor brøt det ut 33 branner i passasjerenes innsjekkede bagasje. Tre av brannene brøt ut i bærbare datamaskiner, to av dem i nettbrett, skriver The Daily Beast, med henvisning til en rapport fra det amerikanske luftfartstilsynet.

