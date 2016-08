Den siste uken er det kommet flere opplysninger om at det syriske regimets kampfly skal ha fløyet nær bakkestyrker fra den amerikanskledede militærkoalisjonen ved byen Hasaka nordøst i landet.

Ved minst to anledninger sendte amerikanerne opp kampfly for å markere seg overfor syriske fly som ble for nærgående. Den ene episoden fant sted fredag i forrige uke, da to amerikanske F-22-fly ble sendt på vingene mot to syriske Su-24-fly som hadde fløyet inn i regionen.

Fulgt fra nært hold

Pilotenes oppdrag var å kartlegge om de syriske flyene planla å angripe koalisjonsstyrker på bakken og – om nødvendig – å skyte dem ned.

– Jeg fulgte ham rundt på alle tre rundene han gjorde. Det virket ikke som om han hadde en anelse om at jeg var der, sier en av pilotene, en major i det amerikanske luftforsvaret som ønsker å være anonym, til USA Today.

Pilotene, som er trent til ikke å bli oppdaget, forteller at de på det nærmeste var 600 meter fra de syriske kampflyene. Kapteinen i det andre flyet forteller at han prøvde å nå de syriske pilotene på en vanlig radiofrekvens, men at han ikke fikk svar.

– Ville ikke ha nølt

Episoden endte med at de syriske flyene forsvant uten at det virket som om de var bevæpnet. Generalmajor Jay Silveria, som sitter i koalisjonens flykontrollsenter i Qatar, sier han var klar for å be pilotene om å skyte ned de syriske flyene dersom de truet koalisjonsstyrkene.

– Jeg ville ikke ha nølt. Alt jeg trengte for å skyte dem ned på det tidspunktet, var en beskjed fra bakken om at de ble angrepet. Vi var i perfekt posisjon til å gjennomføre det med et ganske avansert våpensystem, sier Silveria til nettstedet.

En nedskyting av flyene ville ha markert en ny og alvorlig opptrapping av den blodige konflikten i Syria. Selv om amerikanerne deltar i krigen mot ekstremistgruppen IS i landet, har de så langt ikke havnet i væpnet konflikt med de syriske regjeringsstyrkene. (©NTB)