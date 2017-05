Amnesty International: Masseoppsigelser i Tyrkia har store ringvirkninger

Over 100.000 tyrkere som jobbet i offentlig sektor har fått sparken etter kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer.

– Oppsigelsene har vært vilkårlige og representerer en katastrofe for de det gjelder, heter det i rapporten som ble offentliggjort natt til mandag.

Svært mange av de oppsagte sliter med å finne nye jobber, og de er også underlagt en rekke begrensende restriksjoner. De får blant annet ikke anledning til å jobbe i privat sektor, og de kan heller ikke reise ut av Tyrkia. Passene dere er inndratt.

Lagt i grus

– Tyrkiske myndigheters reaksjoner i tiden etter kuppforsøket har lagt mange menneskers liv i grus. Ikke bare har mange mistet jobbene sine, men der har fått sine profesjonelle og private liv knust, sier Andrew Gardner, som er Amnesty Internationals Tyrkia-ekspert.

– Disse menneskene er pekt ut som terrorister. De er fratatt sine karrièrer og er blokkert fra å finne nye muligheter, sier han.

Rapporten, som er basert på intervjuer av 61 personer, slår også fast at de oppsagte ikke får noen form for sosial stønad. De er tvunget til å leve på oppsparte midler, støtte fra familie eller venner, eller tvunget til å ta svart arbeid. Noen får noe hjelp fra fagforeninger.

Ingen bevis

Noen av oppsigelsene kan rettferdiggjøres, som for eksempel av soldater som tok del i kuppforsøket. Men ellers har myndighetene totalt mislykkes i å forklare eller rettferdiggjøre masseoppsigelsene. Det finnes ikke bevis for at de skulle være involvert i kuppforsøket for snart ett år siden, ifølge Amnesty. De som er intervjuet av Amnesty International, sier det ikke er blitt presentert konkrete begrunnelser for oppsigelsene, bortsett fra generelle påstander om at de skal ha bånd til terroristgrupper.

Myndighetene har heller ikke behandlet sakene individuelt, noe som svekker argumentet med at oppsigelsene er et ledd i kampen mot terror.