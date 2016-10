Amnesty: Opprørssoldater i Aleppo har vist «sjokkerende mangel på respekt for sivile liv»

Opprørerne har utvist en sjokkerende mangel på respekt for sivile liv, slår Amnesty fast i en kommentar til offensiven opprørerne innledet før helga.

– Målet om å bryte beleiringen av det østlige Aleppo, gir ikke væpnede opposisjonsgrupper lisens til å spotte internasjonal humanitær lov, sier Samah Hadid i Amnesty.

FNs spesialutsending Staffan de Mistura er også nådeløs i sin kritikk og sier at han «er forferdet og sjokkert» over offensiven opprørerne innledet fredag, da det ble sprengt flere bilbomber og skutt et stort antall raketter mot sivile områder vest i Aleppo.

Mulige krigsforbrytelser

– De som argumenterer med at dette blir gjort for å bryte beleiringen av det østlige Aleppo, bør minnes på at ingenting kan rettferdiggjøre bruken av uforholdsmessige eller vilkårlige våpen, inkludert tyngre våpen, mot sivile områder. Det kan være krigsforbrytelser, sier Mistura.

– Sivile på begge sider i Aleppo har lidd nok som følge av helt fåfengte forsøk på å legge byen under seg, legger han til.

Opprørernes offensiv mot de regjeringskontrollerte delene av Aleppo så mandag ut til å dabbe noe av, blant annet som følge av kraftig motstand fra regjeringsstyrker, konstaterte den syriske eksilgruppen SOHR.

Oppnådd lite

– Siden søndag har regimet tatt initiativet og kampene er nå mindre intense, sier lederen for SOHR, Rami Abdulrahman.

– Alt som ble oppnådd, var delvis kontroll over Dahiyet al-Assad, et nabolag lengst vest i Aleppo, opplyser han.

Ifølge SOHR er 72 opprørere og 61 soldater fra regjeringsstyrkene og deres allierte drept i kampene i Aleppo de siste tre dagene.

Kampene har også koset minst 48 sivile livet, blant dem 17 barn, opplyser eksilgruppen.