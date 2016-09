«Opprør i Merkels stue» skriver Der Spiegel om valget i Mecklenburg-Vorpommern. Den første valgdagsmålingen etter at valglokalene stengte kl 18 viser at sosialdemokratene (SPD) fikk en klar seier med 30,5 prosent.

Bomben kommer imidlertid deretter: Opprørerne på ytre høyre, Alternative für Deutschland (AfD), får 21 prosent, 2 prosentpoeng over Angela Merkels parti. Også venstrepartiet Die Linke har gjort et elendig valg med 12,5 prosent (ned 6 prosent). De gjør det vanligvis godt i delstatene i det tidligere DDR.

Sjarm og tredagersskjegg

Mye av æren for at opprørerne i AfD gjorde det så bra, skal Leif-Erik Holm ha. Toppkandidaten var tidligere programleder på radio i delstaten og regnes som å tilhøre den moderate fløyen i AfD, skriver Die Welt - som beskriver ham som en vinnertype med tredagerskjegg og sjarm.

Holm er opptatt av familiepolitikk og sier at han engasjerte seg i AfD fordi han var motstander av Merkels redningspolitikk under eurokrisen.

Ingen vil samarbeide med AfD

Men selv om AfD gjorde det så bra i søndagens valg, kommer ikke Holm og hans partikolleger til å sitte i regjering. Ingen andre partier vil samarbeide med AfD. Hittil har delstaten - som Tyskland - blitt styrt av en storkoalisjon bestående av sosialdemokrater (SPD) og kristeligdemokrater (CDU). Hvis målingen blir valgresultatet, kan storkoalisjonen fortsette som før.

En ørefik for Merkel

Kanskje er det like greit for kansler Angela Merkel at hun følger valgresultatet fra G20-møtet i Kina. Mecklenburg-Vorpommern er nemlig delstaten der hun selv har sin egen valgkrets - en krets som har gitt henne direktemandat til Forbundsdagen i seks valg etter hverandre. At de er nettopp her AfD skulle oppnå det historiske resultatet å bli større enn CDU regnes som en ekstra ydmykelse.

Hovedårsaken til AfDs fremgang er at rikspolitiske spørsmål om flyktninger og asylpolitikk helt har overtatt dagsorden. Om to uker er det også valg i Berlin, og resultatene fra disse to valgene regnes som frempek mot valget til Forbundsdagen om et år.

Nå ser det altså ut til at den positive trenden fra de tre delstatsvalgene i vår fortsetter for høyrepopulistene. De fikk også med seg nok en gladnyhet søndag: I en fersk meningsmåling ble de tredje største parti på riksplan, etter CDU og SPD. 12 prosent sier at de ville stemt på AfD, mot 11 prosent på De grønne.

Mecklenburg-Vorpommern er Tysklands fattigste delstat. Arbeidsledigheten er større her enn i det meste av landet ellers, og ligger nå på ni prosent. Fraflytting er dessuten et problem i den tynt befolkede delstaten langs Østersjøkysten.

Flyktningene og asylsøkerne folk uttrykker så stor bekymring for, er det også ganske få av. Bare to prosent av dem som kom til Tyskland, ble plassert i Mecklenburg-Vorpommern. Ganske mange av dem har dessuten reist videre.

